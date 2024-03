Elvish Yadav Mother Video: मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। एल्विश यादव पहले तो सिर्फ विवादों में रहते थे, लेकिन अब वह सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांपों के जहर को सप्लाई करने का आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसमें यूट्यूबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एल्विश ने जेल में अपनी दो रातें काट ली हैं, जहां उनकी हालत ठीक नहीं है। वहीं, अब एल्विश यादव की मां का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बिलख-बिलखकर रो रही हैं। इसके एक्स गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा सपोर्ट में आई हैं। Also Read - एल्विश यादव के चमचमाते करियर पर इन विवादों ने लगाया ग्रहण, अब जेल में पीस रहे हैं चक्की

दरअसल, एल्विश यादव (Elvish Yadav) 14 दिन के लिए अब जेल में हैं और इस वजह से उन्हें जेल में ही अपनी आगे की रातें भी काटनी पड़ेगी। यहां पर एल्विश अपनी रातें करवटें बदलकर काट रहे हैं। एल्विश का ये हाल सुनकर घर में उनकी मां ही हालत भी ठीक नहीं है। एल्विश यादव की मां अपने ये दिन रो-रोकर निकाल रही हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें यूट्यूबर की मां फूट-फूटकर रो रही हैं। ये वीडियो फैंस को भी इमोशनल कर देने वाला है।

देखें वीडियो

एल्विश यादव की मां के वीडियो के बीच एक्स गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने खुलकर एल्विश का सपोर्ट किया है। कीर्ति ने अपने ट्वीट में लिखा, 'कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं।' अली गोनी ने भी एल्विश यादव का सपोर्ट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'एक वीडियो में एल्विश की मां को रोते हुए देख मेरा दिल टूट गया। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द अपने बेटे सें मिलेंगी और भविष्य में वह सभी विवादों से दूर रहेगा।'

देखें ट्वीट

After seeing elvish’s mother cry in a video my heart ?.. I hope she meets her son asap and I hope he stays out of all these controversies in future.

— Aly Goni (@AlyGoni) March 18, 2024