Elvish Yadav ने ओरी को मारा जोरदार थप्पड़, यूट्यूबर को क्यों आया इतना गुस्सा? Video देख हैरान फैंस...

Did Elvish Yadav slap Orry: यूट्यूबर एल्विश यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एल्विश और ओरी को देख हर कोई हैरान है. वीडियो में एल्विश ने ओरी को थप्पड़ मारा है.

Did Elvish Yadav slap Orry: मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की जिंदगी बिग बॉस ओटीटी 2 के बाद से ही बदल गई है. इस शो के वह विनर बने, जिसके बाद से ही वह टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए हैं. एल्विश यादव लगातार बॉलीवुड पार्टीज का भी हिस्सा बने रहते हैं, जिस वजह से उनकी चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर होती रहती है लेकिन अब एल्विश यादव अपने गुस्से की वजह से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. सोशल मीडिया पर एल्विश यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह ओरी को थप्पड़ मार रहे हैं. ये वीडियो देख फैंस हैरान हैं और अब हर कोई जानना चाहता है कि क्या ये वीडियो असली है या फिर एल्विश का ये वीडियो AI की मदद से बनाया गया है और यूट्यूबर को बदनाम किया जा रहा है.

क्या एल्विश यादव ने मारा ओरी को थप्पड़

सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर की तरफ से एल्विश यादव (Elvish Yadav) और ओरी का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें दोनों ही शांत नजर आ रहे हैं लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा होता है, जिसे देख हर कोई हैरान रह जाता है. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि ओरी साइड खड़े अपना फोन चला रहे हैं और अचानक ही एल्विश उनकी तरफ देखते हैं और फिर वह अचानक ही उन्हें थप्पड़ मार देते हैं. ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि ओरी को संभलने का मौका नहीं मिलता है और वह थप्पड़ खाकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि ओरी एल्विश को देखते रह जाते हैं और एल्विश थप्पड़ मारकर यहां से चले जाते हैं.

TRENDING NOW

लोगों ने किए एल्विश के वीडियो पर ऐसे ऐसे कमेंट

ये वीडियो सामने आते ही लोग अब सवाल करने लगे हैं. इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया है, 'मिट्ठा परफ्यूम लगाया होगा ओरी.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'स्क्रिप्टेड है वो..' इसी तरह के और भी कमेंट सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने तो इतना बता दिया है कि ये एक पॉडकास्ट के दौरान हुआ है. सब कुछ फेक है.

क्या कर रहे हैं एल्विश यादव

बता दें कि एल्विश यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. वह अपना पॉडकास्ट चलाने के अलावा लाफ्टर शेफ का हिस्सा बने, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है. एल्विश यादव इस गेम शो में करण कुंद्रा की टीम का हिस्सा बने, जो शो हार गई है. इसके अलावा, एल्विश लगाातार म्यूजिक वीडियो भी कर रहे हैं. उनका और जन्नत जुबेर का गाना लोगों को काफी पसंद आया.

Read more