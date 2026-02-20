रियलिटी शो में कैमरे के सामने कपल ने मार की हदें, किया इंटेंस Liplock, देख Elvish Yadav की निकली हवा...

Elvish Yadav Reaction On Contestants Liplock Video: एल्विश यादव इन दिनों रियलिटी शो की दुनिया के टीआरपी किंग बने हुए हैं. वह लाफ्टर शेफ्स 2 के साथ साथ डेटिंग शो एंगेज्ड 2 में नजर आ रहे हैं. इस शो में कंटेस्टेंट्स कैमरे के सामने हदें पार करते नजर आ रहे हैं, जिस वजह से ये शो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रहा है. अब एंगेज्ड 2 से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कंटेस्टेंट्स के रोमांस पर एल्विश यादव का शॉकिंग रिएक्शन सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.
कंटेस्टेंट्स के लिपलॉक पर एल्विश यादव का शॉकिंग रिएक्शन
रियलिटी शो एंगेज्ड 2 (Engaged 2) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दो कंटेस्टेंट पहले शो के टास्क को पूरा करते हैं और फिर एक दूसरे के रोमांस में खो जाते हैं. ये सब कुछ कैमरे के सामने होता है, लेकिन इन दोनों कंटेस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता. वे एक दूसरे को किस करने में लगे रहते हैं. दोनों कंटेस्टेंट एक दूसरे के इंटेंस लिपलॉक करते हैं. इस वीडियो के वायरल होने की वजह कंटेस्टेंट का लिपलॉक नहीं... बल्कि होस्ट एल्विश यादव का रिएक्शन है, जो काफी मजेदार है. वीडियो में एल्विश यादव (Elvish Yadav) दोनों कंटेस्टेंट का लिपलॉक फोन में देख रहे होते हैं और इस पर शॉकिंग रिएक्शन देते हैं. एल्विश पहले तो सरप्राइज होते हैं और फिर कहते हैं, 'ये क्या हो रहा है यार.... बाप रे बाप...' ये कहने के बाद एल्विश यादव मुस्कुराने लगते हैं.
एल्विश यादव के वीडियो को देख फूटा लोगों का गुस्सा
एल्विश यादव के इस शो के कई सारे वीडियोज वायरल हो रहा है, जिसके बाद से ही शो लगातार ट्रोल हो रहा है. शो में कंटेस्टेंट को मेकर्स की तरफ से ऐसे ऐसे टास्क मिल रहे हैं, जिसे देख लोगों का खून खौल गया. लोग इस शो को फूहड़ बता रहे हैं. कई लोगों सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि क्या इन कंटेस्टेंट के परिवार वालों ये शो नहीं देख रहे हैं क्या... या वे लोग सोशल मीडिया पर नहीं है. इसी तरह के कमेंट्स यूजर्स सोशल मीडिया पर कर रहे हैं.
