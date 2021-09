Entertainment News of The Day: Kim Sharma ने Leander Paes संग रिश्ते पर लगाई मोहर? Tiger Shroff संग मिलाया Mahesh Babu ने हाथ Entertainment News of The Day: तो क्या किम शर्मा (Kim Sharma) ने लिएंडर पेस (Leander Paes) के साथ कंफर्म किया रिलेशनशिप? तो कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) ने बताया गोविंदा के सामने द कपिल शर्मा (The Kapil Sharma Show) में क्यों नहीं पहुंचेगे कॉमेडी स्टार।