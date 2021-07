Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3 के सेट पर टैंट्रम दिखाती हैं Erica Fernandes, क्या परेशान करती है एक्स बॉयफ्रेंड Shaheer Sheikh की मौजूदगी? Erica Fernandes throw tantrums on the sets of Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3: टीवी सीरियल 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी 3' को शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और अब सीरियल के सेट से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है।