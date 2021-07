Anupamaa में नहीं होगी Apurva Agnihotri की वापसी, अफवाहों पर प्रोडक्शन ने तोड़ी चुप्पी (Exclusive)

Apurva Agnihotri's entry in Anupamaa as Dr Advait will not happen again: रूपाली गांगुली के शो अनुपमा (Anupamaa) को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर सामने जरूर आ रही है। बीती रात ही मेकर्स ने सीरियल में सुनीता राय की एंट्री करवाई है। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मेकर्स जल्द ही इस शो में अपूर्व अग्निहोत्री (Apurva Agnihotri) की वापसी भी करवाने वाले हैं। साथ ही ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि अपूर्व का किरदार डॉक्टर अद्वैत जल्द ही अनुपमा (Rupali Ganguly) को प्रपोज भी करेगा। इन दावों पर अब प्रोडक्शन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अपूर्व अग्निहोत्री को मेकर्स ने कैमियो के लिए ही अप्रोच किया था और कुछ हफ्ते पहले ही शो से उनकी विदाई हुई है। Also Read - Anupamaa में होगी Apurva Agnihotri की वापसी? वनराज की एक्स वाइफ को करेगा प्रपोज

शो से जुड़े एक सूत्र ने बॉलीवुडलाइफ को बताया है कि ये महज एक अफवाह है। सूत्र ने हमें बताया, ‘ऐसी कोई चीज हमने तो नहीं सुनी है। इन दिनों अनुपमा को लेकर कई तरह के गॉसिप सामने आ रहे हैं।’ बता दें कि अपूर्व अग्निहोत्री ने इस शो में डॉक्टर अद्वैत की भूमिका अदा की थी, जोकि अनुपमा को मौत के मुंह से बाहर ले आता है।

जल्द ही होगी एक नई एंट्री

मेकर्स लम्बे समय से अनुपमा (Anupamaa) में एक पैरलर लीड की एंट्री करवाना चाहते हैं। इसके लिए कई जाने-माने कलाकारों के नाम भी सामने आए थे। इस किरदार के चलते अनुपमा को खूब सपोर्ट मिलने वाला है। मेकर्स कहानी को हर हफ्ते नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं।

हर बार दिल जीत रही है अनुपमा

अपने जबरदस्त ट्रैक के चलते राजन शाही का शो अनुपमा हर बार टीआरपी लिस्ट में धमाल मचा रहा है। अनुपमा ने इमली और गुम है किसी के प्यार में जैसे शोज को रेटिंग के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल तो आप ऐसी ही टीवी सीरियल गॉसिप्स के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ।