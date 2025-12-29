ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Exclusive: Anupama के सेट पर आकर किसे ढूंढती हैं Rupali Ganguly की आंखें? एक्ट्रेस ने कैमरे के सामने...

Exclusive: Anupama के सेट पर आकर किसे ढूंढती हैं Rupali Ganguly की आंखें? एक्ट्रेस ने कैमरे के सामने किया खुलासा

Rupali Ganguly Exclusive: टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली सीरियल अनुपमा से स्टार बन गई हैं लेकिन अनुपमा असल जिंदगी में सेट पर कैसे जिंदगी बिताती हैं और किसे सबसे पहले तलाश करती हैं? इस सवाल का जवाब अब एक्ट्रेस ने दिया है.

By: Kavita  |  Published: December 29, 2025 2:07 PM IST

Exclusive: Anupama के सेट पर आकर किसे ढूंढती हैं Rupali Ganguly की आंखें? एक्ट्रेस ने कैमरे के सामने किया खुलासा

Rupali Ganguly Exclusive: टीवी सीरियल अनुपमा ने रुपाली गांगुली को इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक बना दिया है. ये शो सालों से चल रहा है और रुपाली गांगुली भी लगातार टीआरपी पर राज कर रही हैं. एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त अंदाज में बढ़ गई है. अब फैंस रुपाली गांगुली से जुड़ी छोटी छोटी बातें जानना चाहते हैं और खुद एक्ट्रेस भी सोशल मीडिया के जरिए फैंस से कनेक्ट होती रहती हैं. हाल ही में रुपाली गांगुली ने हमारे सहयोगी जी न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने सेट और शो के बारे में ढेर सारी बातें कीं. इसी दौरान रुपाली ने खुलासा किया कि वह सेट पर सबसे पहले क्या करती हैं और किसे ढूंढती हैं.

Also Read
Anupama Spoiler: पड़ने वाली है रेड... धंधा करने वालों के चंगुल में फंसेगी ईशानी, ओवरकॉन्फिडेंस में जाएगी मारी

किसे सेट पर ढूंढती हैं रुपाली गांगुली

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने जी न्यूज के इस इंटरव्यू में उस करीबी के बारे में बताया है, जिन्हें वह सेट पर सबसे पहले देखना पसंद करती हैं. मजेदार बात यह है कि उसके साथ रुपाली ने अपनी ढेर सारी तस्वीरें भी शेयर की हैं और वो शो में एक्ट्रेस के साथ नजर भी आता है. रुपाली गांगुली से इस इंटरव्यू में पूछा गया कि वह सेट पर आकर सबसे पहले क्या करती हैं? जो अब एक रिच्युअल की तरह बन गया हो. इस पर एक्ट्रेस ने बेहद ही सिंपल जवाब दिया और खास के बारे में भी बताया. एक्ट्रेस ने कहा कि सबसे पहले मैं अपने सेट पर आकर अपने बच्चों को देखती हूं. अपने कॉफी को ढंढती हूं और फिर मेकअप करवाने जाती हूं. मैं रेडी हो जाती हूं. इसके बाद सेट पर आती हूं. ये हमारा नया सेट है तो वहां पर राजन जी ने एक मंदिर बनवाया है, जो शनि और हनुमान जी का मंदिर है. वहां पर जाकर हाथ जोड़कर फिर दिन के काम की शुरुआत करते हैं.

Also Read
Anupama: असल जिंदगी में भी छिपी रुस्तम निकली अनुपमा की लाड़ली, चोरीछिपे किसके साथ चल रहा है नैन मटक्का

TRENDING NOW

देखें वीडियो

जानवरों से बेहद प्यार करती हैं रुपाली गांगुली

बता दें कि रुपाली गांगुली जानवरों से बहुत प्यार करती हैं. कॉफी उनके कुत्ते का नाम है, जो सेट पर ही रहता है रुपाली गांगुली के प्यार की वजह से कॉफी को कई बार सीरियल में दिखाया गया है. इतना ही नहीं, रुपाली अक्सर कुछ वीडियोज और तस्वीरें शेयर करती हैं, जिसमें वह कॉफी पर ढेर सारा प्यार लुटाती हैं. एक्ट्रेस के इस अंदाज को फैंस काफी पसंद करते हैं. रुपाली का एनिमल लवर होना फैंस को काफी पसंद आता है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
Anupama Spoiler: पाखी के हाथ से निकलेगी ईशानी, कटने वाली है अनुपमा के खानदान की नाक

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Anupama Entertainment News Rupali Ganguly Tv Gossip Tv News