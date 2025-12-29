Exclusive: Anupama के सेट पर आकर किसे ढूंढती हैं Rupali Ganguly की आंखें? एक्ट्रेस ने कैमरे के सामने किया खुलासा

Rupali Ganguly Exclusive: टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली सीरियल अनुपमा से स्टार बन गई हैं लेकिन अनुपमा असल जिंदगी में सेट पर कैसे जिंदगी बिताती हैं और किसे सबसे पहले तलाश करती हैं? इस सवाल का जवाब अब एक्ट्रेस ने दिया है.

Rupali Ganguly Exclusive: टीवी सीरियल अनुपमा ने रुपाली गांगुली को इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक बना दिया है. ये शो सालों से चल रहा है और रुपाली गांगुली भी लगातार टीआरपी पर राज कर रही हैं. एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त अंदाज में बढ़ गई है. अब फैंस रुपाली गांगुली से जुड़ी छोटी छोटी बातें जानना चाहते हैं और खुद एक्ट्रेस भी सोशल मीडिया के जरिए फैंस से कनेक्ट होती रहती हैं. हाल ही में रुपाली गांगुली ने हमारे सहयोगी जी न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने सेट और शो के बारे में ढेर सारी बातें कीं. इसी दौरान रुपाली ने खुलासा किया कि वह सेट पर सबसे पहले क्या करती हैं और किसे ढूंढती हैं.

किसे सेट पर ढूंढती हैं रुपाली गांगुली

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) ने जी न्यूज के इस इंटरव्यू में उस करीबी के बारे में बताया है, जिन्हें वह सेट पर सबसे पहले देखना पसंद करती हैं. मजेदार बात यह है कि उसके साथ रुपाली ने अपनी ढेर सारी तस्वीरें भी शेयर की हैं और वो शो में एक्ट्रेस के साथ नजर भी आता है. रुपाली गांगुली से इस इंटरव्यू में पूछा गया कि वह सेट पर आकर सबसे पहले क्या करती हैं? जो अब एक रिच्युअल की तरह बन गया हो. इस पर एक्ट्रेस ने बेहद ही सिंपल जवाब दिया और खास के बारे में भी बताया. एक्ट्रेस ने कहा कि सबसे पहले मैं अपने सेट पर आकर अपने बच्चों को देखती हूं. अपने कॉफी को ढंढती हूं और फिर मेकअप करवाने जाती हूं. मैं रेडी हो जाती हूं. इसके बाद सेट पर आती हूं. ये हमारा नया सेट है तो वहां पर राजन जी ने एक मंदिर बनवाया है, जो शनि और हनुमान जी का मंदिर है. वहां पर जाकर हाथ जोड़कर फिर दिन के काम की शुरुआत करते हैं.

जानवरों से बेहद प्यार करती हैं रुपाली गांगुली

बता दें कि रुपाली गांगुली जानवरों से बहुत प्यार करती हैं. कॉफी उनके कुत्ते का नाम है, जो सेट पर ही रहता है रुपाली गांगुली के प्यार की वजह से कॉफी को कई बार सीरियल में दिखाया गया है. इतना ही नहीं, रुपाली अक्सर कुछ वीडियोज और तस्वीरें शेयर करती हैं, जिसमें वह कॉफी पर ढेर सारा प्यार लुटाती हैं. एक्ट्रेस के इस अंदाज को फैंस काफी पसंद करते हैं. रुपाली का एनिमल लवर होना फैंस को काफी पसंद आता है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

