Shilpa gets emotional on Super Dancer 4: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) 18 अगस्त के दिन सुपर डांसर 4 के सेट पर लौटी। राज कुंद्रा पोर्न मामले के बाद शिल्पा शेट्टी ने सुपर डांसर 4 से दूरी बना ली थी लेकिन अब मामला ठंडा होते ही वो दोबारा सेट पर लौट आई है। शिल्पा शेट्टी ने अगले एपिसोड की शूटिंग पूरी कर दी है, जो जल्द ही दर्शकों के सामने होगा। शूटिंग शुरू होने से पहले शिल्पा शेट्टी की आंखों से आंसू निकले, जिस कारण सेट पर इमोशनल माहौल बन गया।

बॉलीवुड लाइफ के सूत्र के अनुसार, जैसे ही शिल्पा शेट्टी अपनी वैनिटी बैन से निकलकर सुपर डांसर 4 के सेट पहुंची, वैसे ही सब लोगों ने उन्हें घेर लिया। शो के प्रतियोगी उन्हें काफी मिस कर रहे थे, जिस कारण उन्होंने शिल्पा का जोरदार स्वागत किया। शिल्पा शेट्टी इतने लोगों का प्यार एक साथ देखकर भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। शिल्पा को रोता देख सेट पर मौजूद लोगों ने उन्हें गले लगाया।

राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने पोर्न फिल्मों के बिजनेस में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो भारत में पोर्न फिल्मों की शूटिंग कराते हैं और फिर उन्हें विदेश भेजते हैं। वहां उनका बिजनेस पार्टनर इन पोर्न फिल्मों को एडल्ट एप पर रिलीज करता है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को इस मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ कई सबूत मिले, जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी का कदम उठाया।

राज कुंद्रा ने इस बिजनेस से अच्छे खासे पैसे भी बनाए हैं, जिसकी जानकारी पुलिस को है। पुलिस राज कुंद्रा से इन दिनों पूछताछ कर रही है, ताकि भारत में पोर्न फिल्मों के बिजनेस से जुड़ा हर सच सामने आ सके। वैसे आप इस वीकेंड शिल्पा शेट्टी को सुपर डांसर 4 पर देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।