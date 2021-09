Fake video of Sidharth Shukla's heart attack went viral on the internet: बीते गुरुवार को टीवी के जाने-माने कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला ने अंतिम सांस ली है। कल देर शाम तक कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम हुआ है और आज उनका अंतिम संस्कार होना है। बताया जा रहा है कि बुधवार की देर रात सिद्धार्थ शुक्ला ने छाती में दर्द की शिकायत की थी और अपनी मां के हाथों दवाई खाकर पानी पीया था। जब घरवाले सुबह उन्हें उठाने पहुंचे तो वो उठे ही नहीं। सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के निधन से जुड़ी कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं और अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहे शख्स को लोग सिद्धार्थ शुक्ला कह रहे हैं। Also Read - Sidharth Shukla की मौत देख Shehnaaz Gill के मुंह से निकला, “अब मैं कैसे जिऊंगी?”, पिता ने किया खुलासा

इस वीडियो में एक शख्स सीढ़ियों पर जाकर बैठता हुआ नजर आ रहा है। ये शख्स अपनी छाती को दबाता हुआ दिख रहा है और वीडियो में उसकी बैचेनी को साफ देखा जा रहा है। ट्विटर और यूट्यूब पर ये वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अस्पताल का है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला ही हैं।

Actor #SiddharthShukla Dies Of an Heart Attack.

Confirmed by Cooper Hospital. Om Shanti. ???pic.twitter.com/0G3D0WuMhJ — 649 Days Since Kohli ? ? (@HalkatManus) September 2, 2021

अब जानिए सच्चाई

पहली नजर में देखकर आपको भी लगेगा कि हो सकता है कि ये शख्स सिद्धार्थ ही हैं लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये वीडियो बीते 1 हफ्ते से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। ये वीडियो बैंगलोर के एक शख्स का है जिसने वर्कआउट के तुरंत बाद दम तोड़ दिया था। इस शख्स को जिम के बाहर ही हार्ट अटैक आया और पल भर में ही सब कुछ खत्म हो गया। Also Read - Entertainment News of The Day: Sidharth Shukla की मौत से सन्न टीवी जगत, Katrina Kaif से इस दिन होगी Vicky Kaushal की शादी?

नीचे देखें इस वीडियो की असलियत Also Read - इन 7 लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे Sidharth Shukla, Rashmi Desai ने कहा था ‘मरते वक्त भी इसे नहीं दूंगी पानी...’

33 years young man died due to #HeartAttack, after workout in #gym in Bangalore. His final moments captured on CCTV. Youngsters should be careful about excessive workout. They should do gyming only after a thorough #Heart checkup and advice from doctor? pic.twitter.com/iFOKBf5WVq — Arun Deshpande ?? 75?? (@ArunDeshpande20) September 1, 2021

इन दिनों वायरल होने के चक्कर में लोग बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी पोस्ट करते हैं। किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले आप उसके फैक्ट को जरूर चेक करें।