एक्टिंग से पहले अब सितारों को देनी होगी कुंडली? Falaq Naaz ने सरेआम उड़ाई प्रोडक्शन हाउस की धज्जियां, दिया मुंहतोड़ जवाब

Falaq Naaz: टीवी एक्ट्रेस फलक नाज अक्सर किसी ने किसी मुद्दे पर अपनी बात रखती नजर आती हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने अपना नया वीडियो जारी किया है,जिसमें उन्होंने कास्टिंग के लिए प्रोडक्शन हाउस की ऐसी डिमांड का खुलासा किया, जिसने सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

Falaq Naaz: 'गुनाहों का देवता' से लेकर 'ससुराल सिमर का' से घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाली टीवी एक्ट्रेस फलक नाज (Falaq Naaz) पर्दे के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और अक्सर किसी न किसी मुद्दो पर खुलकर अपनी बात रखती नजर आती हैं. वहीं अब फलक (Falaq Naaz Video) का एक ऐसा वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो एक जाने-माने प्रोडक्शन हाउस की जमकर क्लास लगाती नजर आ रही हैं. ये मामला उन्हें एक रोल ऑफर करने से पहले प्रोडक्शन हाउस की डिमांड से जुड़ा है.

दरअसल, फलक नाज ने इंस्टाग्राम पर अपना एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि, हाल ही में उन्हें एक जाने-माने प्रोडक्शन हाउस से रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उसके पहले उनसे उनकी 'कुंडली' मांगी गई, जिसे लेकर फलक का गुस्सा सातवें आसमान पर है. उन्होंने अपने इस वीडियो में प्रोडक्शन हाउस पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि, इंडस्ट्री में टैलेंट को तवज्जो मिलनी चाहिए न कि ज्योतिष को.

प्रोडक्शन हाउस पर फूटा फलक नाज का गुस्सा

वीडियो में फलक नाज बताती नजर आ रही हैं कि, हाल ही में उन्हें एक टीवी शो के लिए कॉल आया था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि, कास्टिंग के आम तरीके के बजाय उनसे उनकी जन्म डिटेल्स मांगी गई ताकि उनकी कुंडली चेक की जा सके. फलक ने आगे कहा, 'पहले इंडस्ट्री में आपके टैलेंट और एक्टिंग के दम पर काम मिलता था, फिर एक दौर आया जब आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखकर काम दिया जाने लगा और अब तो एक नया ही जमाना शुरू हो गया है. अब लोग काम देने के लिए आपकी कुंडली देख रहे हैं.'

'प्रोडक्शन हाउस ने रोल के लिए मांगी कुंडली'

वीडियो में एक्ट्रेस आगे कहती नजर आ रही हैं, 'मुझे कल एक कॉल आया. मैं प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लूंगी, न ही वो बहुत पुराना है और न ही बिल्कुल नया. उन्होंने मुझे बताया कि, एक नया शो आ रहा है, फलां चैनल के लिए है और ये किरदार है. मैं कहा बहुत बढ़िया, आगे क्या करना है? आमतौर पर एक्टर्स को लुक टेस्ट, मॉक टेस्ट या ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, लेकिन मुझसे कहा गया कि, मैं अपनी बर्थ डेट, जगह और पैदा होने का समय भेजूं.'

'मेरे टैलेंट की वजह से मिलता है काम'

क्लिप में फलक ने साफ किया कि, उन्होंने इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने से मना कर दिया. उन्होंने कहा, 'मैं पिछले 14-15 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूं और मुझे जो भी काम मिला है, वो मेरे टैलेंट और मेरी एक्टिंग की वजह से मिला है. मुझे मेरी कुंडली की वजह से काम नहीं मिला, इसलिए मैंने उनके साथ काम करने से मना कर दिया.'

प्रोडक्शन हाउस पर फलक ने किया गुस्सा जाहिर

एक्ट्रेस ने आगे अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, 'सच कहूं तो मुझे कल से बहुत गुस्सा आ रहा है. इतना सारा काम करने के बाद आज ये नौबत आ गई है? मुझे लगता है कि, यही वजह है कि पुराने और अच्छे एक्टर्स को काम नहीं मिल रहा, क्योंकि हम इस तरह की बकवास बर्दाश्त नहीं करते. यह बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है. मैं इस घटिया सोच का हिस्सा नहीं बनना चाहती.' फलक ने बताया कि, 'सबसे पहली बात आप एक प्रोड्यूसर हैं, भगवान नहीं. कल पूरा दिन मुझे घबराहट होती रही. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है. असल में मेरे अंदर वो गुस्सा भरा हुआ था कि, हमारे साथ ऐसी बेतुकी चीज कैसे हो सकती है.'

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कैसा रहा फलक नाज का करियर?

आपको बता दें कि, फलक नाज पिछले एक दशक से टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं. उन्हें 'ससुराल सिमर का' में जान्वी भारद्वाज के रोल से पहचान मिली. इसके अलावा वो 'पंड्या स्टोर', 'रूप-मर्द का नया स्वरूप' और 'बिग बॉस OTT 2' जैसे शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं.

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