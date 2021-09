'ये क्या कर दिया भगवान...', Sidharth Shukla से Shehnaaz Gill के जुदा होने का गम नहीं सहन कर पाए फैंस, ट्विटर पर उमड़ा दर्द

Fans can't bear Shehnaaz Gill's loss at Sidharth Shukla's funeral: टीवी सीरियल अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत का दर्द अभी तक लोगों के दिलों से हल्का नहीं हुआ है। दिवंगत अभिनेता अब अपने अंतिम सफर के लिए निकल पड़े हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम यात्रा पर उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) भी साथ पहुंची। इस वक्त एक्ट्रेस की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आनी शुरू हुई हैं। जो लोगों का दिल दहला दे रही हैं। इन तस्वीरों और वीडियो में रोती-बिलखती अदाकारा शहनाज गिल को देखकर लोगों का दिल टूट गया है। हमेशा चुलबुली और खिलखिलाती टीवी एक्ट्रेस शहनाज गिल की रोती हुई फोटोज और वीडियोज ने लोगों के दिलों का चीर दिया है। Also Read - बेसुध हालत में Sidharth Shukla के घर पहुंचीं Shehnaaz Gill, देखें Video

शहनाज गिल की इन तस्वीरों पर लोग सोशल मीडिया पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ फैंस उन्हें हिम्मत बनाए रखने की बात कह रहे हैं। तो एक इंटरनेट यूजर ने तो शहनाज की हालत देखकर मृतक सिद्धार्थ से लौट आने की बात तक कह डाली है। लोग शहनाज गिल की हालत देखकर बुरी तरह टूट गए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए लोगों के कमेंट्स और वीडियोज आप यहां देख सकते हैं।

I DON'T WANT TO LIVE I CAN'T SEE HER LIKE THIS....YE KYA KAR DIYA BHAGWAN????#ShehnaazGill #SidharthShukla #SidNaaz — KP? #SidNaaz FOREVER? (@kanupriya_kps) September 3, 2021

I just want to hug her right now???? #ShehnaazGill — ????? ᴬᶠᴳ ? (@TheRaasi) September 3, 2021

बिग बॉस में बनी थी सिडनाज की जोड़ी

शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी बिग बॉस 13 में बनी थी। यहां इन दोनों की चुलबुली और क्यूट बॉन्डिंग ने लोगों का दिल जीत लिया था। शहनाज गिल ने इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला से इतनी गहरी दोस्ती की, कि लोगों ने उनकी जोड़ी को 'सिडनाज' का टैग तक दे दिया था। सिद्धार्थ और शहनाज का ये बॉन्ड बिग बॉस के बाद भी जारी रहा। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की इस अमेजिंग केमिस्ट्री की वजह से इन दोनों के अफेयर की भी खबरें खूब सामने आई थीं। हालांकि ये दोनों ही सितारे एक दूसरे को अपना सिर्फ अच्छा दोस्त बताते रहे। कुछ दिनों पहले ही शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला टीवी के कई रियलिटी शोज में हिस्सा लेते दिखे थे। वो बिग बॉस ओटीटी और डांस दीवाने 3 में भी नजर आए थे।