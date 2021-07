Karan Kundrra को Raj Kundra समझकर फैंस ने सुनाई खरी-खोटी, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai एक्टर ने कहा...

Fans Mistakenly Drag Karan Kundrra Name in Raj Kundra Case: टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) स्टार करण कुंद्रा (Karan Kundrra) एक कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। करण कुंद्रा ने बताया कि कुछ लोगों ने राज कुंद्रा (Raj Kundra) समझकर खरी-खोटी सुनना शुरू कर दिया था। अभिनेता ने इस बारे में बात करते हुए खुलासा कि यह उनके लिए काफी परेशान करने वाली थी क्योंकि लोग गलत करण की वजह से उनके उल्टा-सीधा बोल रहे थे। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today Episode Twist: सीरत पर लगा रणवीर की हत्या का आरोप, जेल में कटेगी जिंदगी

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में करण कुंद्रा ने कहा, 'कुछ लोगों ने मेरी फोटो के साथ-साथ मेरा नाम भी इस्तेमाल किया था। जब मैं सुबह उठा और मैंने ट्विटर खोला, तो मैंने देखा कई लोग मुझे टैग करते हुए इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। मुझे यह पता लगाने में थोड़ा समय लगा कि वास्तव में क्या हुआ और वह राज कुंद्रा थे।'

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि 'करण कुंद्रा को पोर्न फिल्में बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अभिनेता ने कहा, 'कुछ लोगों ने सोचा कि यह एक गलती थी, कुछ ने सोचा कि जिस इंसान पर ये सवाल उठ रहे हैं, वो मैं हूं। कुछ ऐसे भी थे जो मुझे गाली देने लगे। उन्होंने मुझे टैग करना और ट्विटर पर जवाब देना शुरू कर दिया। यह सब देखने के बाद मेरे फैंस उन्हें बताया कि वो इंसान राज कुंद्रा है, करण कुंद्रा नहीं। ऐसा पहले भी हो चुका है जब किसी ने मुझे शिल्पा शेट्टी का पति कहा था।

करण ने यह भी खुलासा किया कि वो यह सोचकर हैरान थे क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि मैं पोर्न बिजनेस को डील कर रहा हूं। अभिनेता ने आगे कहा, 'इतने सारे लोगों ने इसे पढ़ा है। उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट मेरे पास है। अब अगर कोई इसे एक छोटे से शहर में पढ़ता है और अपडेट न्यूज नहीं पढ़ता है, तो वे सोचते हैं कि इस बिजेनस में मैं इन्वोल्व हूं।' अभिनेता ने यह भी बताया कि एक यूजर लिखा था, 'ये रोडीज वाला बंदा पोर्न बना रहा है।'