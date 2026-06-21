google-preferred
  • बॉलीवुड न्यूज
  • TV
  • Father's Day आते ही इमोशनल हुईं 'छोटी सरदारनी' निम्रत कौर आहलूवालिया, जमाने के सामने ...

Father's Day आते ही इमोशनल हुईं 'छोटी सरदारनी' निम्रत कौर आहलूवालिया, जमाने के सामने कह दी इतनी बड़ी बात Exclusive

Nimrit Kaur Ahluwalia on Father's Day: आज दुनियाभर में लोग फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर टीवी की छोटी सरदारनी निम्रत कौर आहलूवालिया ने अपने पिता को एक खास मौसेज भेजा है. इस दौरान निम्रत कौर आहलूवालिया पिता के बारे में बात करते समय इमोशनल हो गईं.

WrittenBy
By: Shivani Duksh | Published: June 21, 2026 12:07 PM IST
Father's Day आते ही इमोशनल हुईं 'छोटी सरदारनी' निम्रत कौर आहलूवालिया, जमाने के सामने कह दी इतनी बड़ी बात Exclusive

Father's Day आते ही इमोशनल हुईं 'छोटी सरदारनी' निम्रत कौर आहलूवालिया

Nimrit Kaur Ahluwalia on Father's Day: आज फादर्स डे है, ऐसे में लोग अपने परिवार के साथ इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं. यही वो एक मौका होता है जब लोग अपने पिता को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं. ऐसे में भला टीवी सितारे कैसे पीछे रह सकते हैं. जहां एक तरफ सितारे सोशल मीडिया पर फादर्स डे (Father's Day 2026) के बारे में बात कर रहे हैं वहीं हमारी छोटी सरदारनी निम्रत कौर आहलूवालिया ने अपने पिता को एक खास मैसेज भेजा है. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए निम्रत कौर आहलूवालिया ने बताया है कि कैसे वो अपने पिता की ही कर्बन कॉपी बन गईं. पिता के बारे में बात करते हुए निम्रत कौर आहलूवालिया (Nimrit Kaur Ahluwalia) काफी इमोशनल हो गईं.

TV की इस हसीना ने उतार फेंका शर्म का चोला, बीच किनारे बिकिनी में दिए ग्लैमरस पोज
Also Read

TV की इस हसीना ने उतार फेंका शर्म का चोला, बीच किनारे बिकिनी में दिए ग्लैमरस पोज

पापा के बारे में बात करके इमोशनल हुईं निम्रत कौर आहलूवालिया

बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए निम्रत कौर आहलूवालिया ने कहा, पहले मुझे लगता था कि मैं पापा की तरह बिल्कुल नहीं हूं. जैसे-जैसे मैं बड़ी हो रही हूं, मुझे समझ आ रहा है कि मैं पापा की कार्बन कॉपी हूं. मैं खुश हूं कि उनकी वजह से मुझे ये एटीट्यूड मिला. हिम्मत न हारने का हौसला मिला. मैंने उनको देखकर काफी कुछ सीखा है. अच्छी बात ये है कि मुझे अपने पिता के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता. मुझे पता है कि वो मेरे पीछे पड़े हैं. मैं दुआ करती हूं कि सबको ऐसे ही माता-पिता मिलें. वो आपको ऐसे ही सपोर्ट करें.

निम्रत कौर आहलूवालिया किससे करती हैं ज्यादा प्यार?

आगे निम्रत कौर आहलूवालिया ने कहा, आपकी सफलता को आपके माता-पिता भी जीते हैं. मैं अपने पापा ही नहीं बल्कि मां से भी बहुत प्यार करती हूं. इन दोनों ने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूं. मुझे लगता है कि आपको परिवार से बात करनी चाहिए. जब-जब मौका मिले, उनको बताओ कि आप उनसे प्यार करते हैं. उनको धन्यवाद कीजिए. ये बात बोलते हुए निम्रत कौर आहलूवालिया इमोशनल हो गईं. इस दौरान निम्रत कौर आहलूवालिया टीवी पर वापसी के बारे में भी बात करती नजर आईं.

'मैं रोने लगी, उसने जज के सामने मेरे...' जब सुप्रीम कोर्ट में छेड़खानी का शिकार हुई TV की ये बहू, भुला नहीं पाईं ये गंदी हरकत
Also Read

'मैं रोने लगी, उसने जज के सामने मेरे...' जब सुप्रीम कोर्ट में छेड़खानी का शिकार हुई TV की ये बहू, भुला नहीं पाईं ये गंदी हरकत

टीवी को लेकर निम्रत कौर आहलूवालिया ने तोड़ी चुप्पी

निम्रत कौर आहलूवालिया ने टीवी में वापसी को लेकर कहा, जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आप आगे की तरफ देखते हैं. मेरा भी कुछ ऐसा हाल है. मुझे बॉलीवुड और ओटीटी में काम मिल रहा है. टीवी में काम करने का मेरा एक्सपीरियंस शानदार रहा है. फिलहाल तो टीवी पर लौटने के बारे में नहीं सोचा लेकिन अगर अच्छा काम मिला तो वहां वापसी जरुर होगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

Tags:

Up Next

Birth Anniversary Special: इस एक्ट्रेस ने मां का रोल निभाकर बटोरी सबसे ज्यादा वाहवाही, सादगी और एक्टिंग से जीत लेती थीं सबका दिल

Next Story

Birth Anniversary Special: इस एक्ट्रेस ने मां का रोल निभाकर बटोरी सबसे ज्यादा वाहवाही, सादगी और एक्टिंग से जीत लेती थीं सबका दिल