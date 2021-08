Mahika Sharma ने जताई तालिबानियों के राखी बांधने के इच्छा, बोली ‘इनकी मां बहनें तो…’

FIR Star Mahika Sharma Want to teach lesson to Taliban on this Raksha Bandhan: पड़ोसी देश अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही अफगानिस्तान के हाल बेहाल हो गए हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं (Taliban Stirs Fears for Women) पर खूब अत्याचार किए जा रहे हैं। तालिबान में महिलाओं से सारे हक छीन लिए हैं। ऐसे में दुनिया भर के लोग तालिबान (Taliban) के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लोग अफगानिस्तान की महिलाओं के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल भारत के लोगों का भी है। Also Read - Bigg Boss 15: इन 10 सेलेब्स ने मिनटों में ठुकराया Salman Khan के शो का ऑफर, लिस्ट में शामिल हैं कई बड़े नाम

भारत में अफगानिस्तान और तालिबान की सत्ता को लेकर तरह तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। लोग लगातार तालिबान की आलोचना कर रहे हैं। टीवी और बॉलीवुड सितारे भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। इसी बीच सीरियल एफआईआर (FIR) में नजर आ चुकी अदाकारा माहिका शर्मा (Mahika Sharma) ने तालिबान को लेकर चौंकाने वाला बयान दे दिया है।

माहिका शर्मा ने दावा किया है कि वो इस रक्षाबंधन तालिबानियों के राखी बांधना चाहती हैं। इस बात का खुलासा माहिका शर्मा ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में किया है। अपने ट्वीट में माहिका शर्मा ने लिखा, मैं अफगानिस्तान की महिलाओं को बचाने के लिए आगे आना चाहती हूं। मैं सभी तालिबानियों के राखी बांधना चाहती हूं।

आगे माहिका शर्मा ने लिखा, राखी बांधने के बाद मैं इस सभी को मार मारकर महिलाओं की इज्जत करना सीखाऊंगी। बहन होने के नाते मैं इन लोगों की पिटाई कर सकती हूं। इन लोगों के घरों में मां बहन और बेटियां नहीं हैं। यही वजह है जो ये महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। मोदी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा?

देखें माहिका शर्मा का ट्वीट-

I'm coming to #SaveAfghanWomen

I will make all #Talibans my brother and tie them #rakhi on #RakshaBandhan2021 then as a sister maar maar k ill teach them to respect women They don't have mothers, daughters, sister thats why they do all crime. #Modiji hows my idea?

— Mahika Sharma (@memahikasharma) August 20, 2021