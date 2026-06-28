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गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला लेंगे तलाक, शादी के 10 साल बाद जुदा होंगी राहें, एक्ट्रेस ने किया कन्फर्म

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Divorce: टीवी इंडस्ट्री के चर्चित कपल गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला तलाक लेने जा रहे हैं. एक्ट्रेस ने रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में इस बात को कन्फर्म किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 28, 2026 12:33 AM IST
गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला लेंगे तलाक, शादी के 10 साल बाद जुदा होंगी राहें, एक्ट्रेस ने किया कन्फर्म

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला तलाक लेंगे.

टीवी इंडस्ट्री के चर्चित स्टार गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola) के फैंस को झटका लगा है. दरअसल, एक्ट्रेस ने कन्फर्म किया है कि वह अपने पति गौरव खन्ना से तलाक लेने जा रही हैं. आकांक्षा चमोला ने रियलिटी 'शो लॉक अप सीजन 2' (Lock Up season 2) में इस बात को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि वह और गौरव खन्ना बीते एक साल से अलग रह रहे हैं और ये बात उन्होंने लोगों से छिपाई है. आकांक्षा चमोला के इस खुलासे से 'लॉक अप सीजन 2' के होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान के साथ ही साथी कंटेस्टेंट चौंक जाते हैं. बताते चलें कि आकांक्षा चमोला ने इस रियलिटी शो में हिस्सा लिया है.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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