टीवी इंडस्ट्री के चर्चित स्टार गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola) के फैंस को झटका लगा है. दरअसल, एक्ट्रेस ने कन्फर्म किया है कि वह अपने पति गौरव खन्ना से तलाक लेने जा रही हैं. आकांक्षा चमोला ने रियलिटी 'शो लॉक अप सीजन 2' (Lock Up season 2) में इस बात को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि वह और गौरव खन्ना बीते एक साल से अलग रह रहे हैं और ये बात उन्होंने लोगों से छिपाई है. आकांक्षा चमोला के इस खुलासे से 'लॉक अप सीजन 2' के होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान के साथ ही साथी कंटेस्टेंट चौंक जाते हैं. बताते चलें कि आकांक्षा चमोला ने इस रियलिटी शो में हिस्सा लिया है.