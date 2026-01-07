ENG हिन्दी
बिग बॉस 19 के दुबई पार्टी में गौरव खन्ना और आकांक्षा ने जमकर लगाया ठुमका, 'टिप-टिप बरसा पानी' गाने पर किया जोरदार डांस

बिग बॉस 19 के खत्म होने के एक महीने बाद अब दुबई में एक सक्सेस पार्टी रखी गई. इस पार्टी में गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा का एक डांस वीडियो सामने आया है. जिसे लोग बहुत पसंद कर रहें हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 7, 2026 3:13 PM IST

बिग बॉस 19 की 'ग्रैंड सक्सेस पार्टी' इन दिनों दुबई की चकाचौंध के बीच सुर्खियां बटोर रही है. जहां एक तरफ इस पार्टी में कंटेस्टेंट्स की बॉन्डिंग और मस्ती के वीडियो वायरल हो रहे हैं, वहीं टीवी के सबसे चहेते एक्टर गौरव खन्ना और खूबसूरत आकांक्षा के एक डांस परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया पर 'आग' लगा दी है. दुबई की इस शाम को और भी यादगार बनाते हुए गौरव और आकांक्षा ने बॉलीवुड के आइकॉनिक गाने 'टिप-टिप बरसा पानी' पर ऐसा जोरदार डांस किया कि वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया.

जब डांस फ्लोर पर दिखी केमिस्ट्री

टेलीविजन के लोकप्रिय कलाकार गौरव खन्ना, जिन्हें दुनिया 'अनुज कपाड़िया' के रूप में जानती है, अक्सर अपनी गंभीर और संस्कारी इमेज के लिए चर्चा में रहते हैं. लेकिन दुबई की इस पार्टी में गौरव का एक बिल्कुल अलग और 'बोल्ड' अवतार देखने को मिला. गौरव खन्ना और आकांक्षा ने जैसे ही 'टिप-टिप बरसा पानी' पर थिरकना शुरू किया, पार्टी का माहौल पूरी तरह बदल गया. दोनों की केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि ऐसा लग रहा था मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो. गौरव ने अपनी एनर्जी और आकांक्षा ने अपनी अदाओं से इस परफॉर्मेंस में चार चांद लगा दिए. उनके स्टेप्स इतने परफेक्ट थे कि फैंस बार-बार इस वीडियो को देख रहे हैं.

दुबई की शाम और सितारों का जमावड़ा

बिग बॉस 19 के खत्म होने के बाद मेकर्स ने दुबई के एक आलीशान जगह में इस जश्न का आयोजन किया था. 6 जनवरी 2026 की रात हुई इस पार्टी में बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स पहुंचे थे. इस पार्टी के कई वीडियो सामने आए हैं, लेकिन गौरव और आकांक्षा का यह 'ठुमका' वाला वीडियो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर टॉप खूब देखा जा रहा है. इस पार्टी में अमाल मलिक ने पियानो बजाकर अपनी आवाज का जादू बिखेरा, तो वहीं कई कंटेस्टेंट्स पुराने झगड़े भुलाकर एक-दूसरे के साथ मजे करते नजर आए हैं.

Tags Akanksha Chamola Bigg Boss 19 Gaurav Khanna Viral Video