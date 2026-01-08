ENG हिन्दी
गौरव खन्ना ने पत्नी आकांक्षा को बाहों में भरकर किया रोमांटिक डांस, दुबई सक्सेस पार्टी से सामने आया सबसे प्यारा वीडियो

बिग बॉस 19 के दुबई सक्सेस पार्टी में लगभग सभी कंटेस्टेंट पहुंचे हुए हैं. इस पार्टी से कई वीडियो सामने आए हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का एक डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे फैंस बहुत पसंद कर रहें हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 8, 2026 7:40 AM IST

बिग बॉस 19 की 'ग्रैंड सक्सेस पार्टी' के चर्चे भारत से लेकर दुबई तक फैले हुए हैं. जहां एक तरफ इस सीजन के कंटेस्टेंट्स अपनी जीत और सफर का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टेलीविजन के सबसे चहेते एक्टर गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा ने अपने रोमांस से पूरी महफिल लूट ली है. दुबई की इस चकाचौंध भरी शाम से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे फैंस इस साल का 'सबसे प्यारा और रोमांटिक' वीडियो बता रहे हैं. इसमें गौरव खन्ना अपनी पत्नी आकांक्षा को बाहों में भरकर डांस फ्लोर पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं.

गौरव खन्ना और आकांक्षा का डांस

बिग बॉस 19 के खत्म होने के बाद मेकर्स ने दुबई के एक आलीशान जगह पर एक शानदार पार्टी का आयोजन किया. इस पार्टी में गौरव खन्ना और आकांक्षा ने जैसे ही एंट्री ली, सबकी निगाहें उन पर टिक गईं. वीडियो में देखा जा सकता है कि "क्या मुझे प्यार है" रोमांटिक गाने पर गौरव ने अपनी पत्नी आकांक्षा को अपनी बाहों में भर लिया है. दोनों एक-दूसरे की आंखों में देखते हुए जिस खूबसूरती से डांस कर रहे हैं, वह किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा है. गौरव और आकांक्षा की बॉन्डिंग टीवी इंडस्ट्री में हमेशा मिसाल मानी जाती है, लेकिन दुबई की इस पार्टी में उनकी 'सिजलिंग केमिस्ट्री' ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है.

'अनुज कपाड़िया' का मस्ती भरा अंदाज

गौरव खन्ना, जिन्हें दर्शक अक्सर 'अनुपमा' शो के गंभीर और शरीफ अनुज कपाड़िया के रूप में देखते हैं, इस पार्टी में बिल्कुल अलग रंग में नजर आए. रोमांटिक डांस के अलावा गौरव और आकांक्षा ने 'टिप-टिप बरसा पानी' जैसे गानों पर भी जमकर ठुमके लगाए. गौरव का यह बेबाक और मस्तीखोर अंदाज उनके फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज रहा. लोग गौरव के इस अंदाज को बहुत पसंद कर रहें हैं. इस पार्टी के लिए आकांक्षा ने एक शानदार हाई थाई बॉडीकॉन ड्रेस में अपना जलवा बिखेरा, वहीं गौरव स्काई ब्लू आउटफिट में काफी चार्मिंग लग रहे थे.

वायरल हो रहा खन्ना कपल का वीडियो

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर किया गया, फैंस ने कमेंट्स की बौछार कर दी. एक फैन ने लिखा, "क्यूट कपल" वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "हैंडसम GK और ब्यूटीफुल अक्कू" आपको बता दें कि दुबई की इस सक्सेस पार्टी में अमाल मलिक, फरहाना, बसीर अली, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज और तान्या, प्रणीत मोरे, मृदुल तिवारी जैसे सितारें भी मौजूद थे. लेकिन शाम की सबसे चर्चित जोड़ी गौरव और आकांक्षा ही रहे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

