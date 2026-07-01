आकांक्षा चमोला के तलाक के बयान पर गौरव खन्ना का आया रिएक्शन, कहा, 'प्यार किया तो...'

Gaurav Khanna On Akanksha Chamola Divorce Announcement: टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने पत्नी आकांक्षा चमोला के तलाक की घोषणा के बाद पहला रिएक्शन दिया है. आइए बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

आकांक्षा के बयान पर गौरव का रिएक्शन आया है.

एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला (Akanksha Chamola) रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' में नजर आ रही हैं. उन्होंने इस शो में एंट्री करते हुए हैरान करने वाली घोषणा कर दी थी. दरअसल, आकांक्षा चमोला ने कहा था कि वह पति गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) से तलाक लेने वाली हैं. इसके साथ ही बताया था कि वो दोनों बीते एक साल से एक-दूसरे से अलग रहे थे. इसके बाद से ये आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. दोनों के फैंस को इस खबर से झटका लगा था. वहीं, कई लोगों का मानना है कि ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं. अब गौरव खन्ना ने पत्नी आकांक्षा चमोला के तलाक की घोषणा के बाद पहला रिएक्शन दिया है. आइए बताते हैं कि टीवी एक्टर ने क्या कहा है.

गौरव खन्ना का वीडियो हुआ वायरल

गौरव खन्ना का लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला के तलाक के बयान को लेकर रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं. पैप्स ने पूछा कैसे हैं? इस पर गौरव खन्ना ने कहा, 'जो पहले था, वही हाल है. प्यार अभी भी उतना ही है, सपोर्ट भी उतना ही है. हमेशा आकांक्षा को सपोर्ट करूगा. वो मेरी बीवी है यार. प्यार किया है तो पीछे क्यों हटूं?' पैप्स ने पूछा काफी विवाद हो गया है. इस पर गौरव खन्ना ने कहा, 'आकांक्षा को मेरी तरफ से जिंदगी के लिए ढेरों शुभकामनाएं. मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हूं और उसे सपोर्ट करता रहूंगा. वो अच्छा खेले और जीतकर आए.' इस तरह से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि गौरव खन्ना को पत्नी आकांक्षा चमोला के बयान से कोई टेंशन हो.

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आकांक्षा चमोला ने कही ये बात

बताते चलें कि आकांक्षा चमोला ने 'लॉकअप सीजन 2' के एपिसोड में बताया था, 'मैं अपनी जिंदगी में आजादी चाहती हूं. गौरव को बच्चे चाहिए और मैं मां नहीं बनना चाहती. मैंने कम उम्र में शादी कर ली तो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई. मेरे अंदर कभी मां बनने की भावना नहीं रही. फिर मैंने सोचा शायद समय के साथ चीजें बदल जाएं लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके लिए ही नहीं बनी हूं. पहले गौरव इन बातों को समझता था लेकिन समय के साथ उसकी सोच बदल गई.' आकांक्षा चमोला के इस बयान से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद यही तलाक लेने का कारण होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.