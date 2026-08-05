‘मुझे पनौती मानते…’ Khatron Ke Khiladi 15 में छलका गौरव खन्ना का दर्द, खोले टीवी इंडस्ट्री के गहरे राज

‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में एक्टर गौरव खन्ना ने बताया कि टेलीविजन इंडस्ट्री ने उन्हें ‘पनौती’ और ‘अनलकी’ का टैग दे दिया था. गौरव ने कहा कि शो के न चलने का ठीकरा हमेशा उन्हीं पर फोड़ा जाता था.

गौरव खन्ना का छलका दर्द

टीवी इंडस्ट्री में अपनी शानदार एक्टिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी से लाखों दिलों पर राज करने वाले एक्टर गौरव खन्ना इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ एक बेहद निजी और दर्दनाक खुलासे को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. 'अनुपमा' से लेकर 'बिग बॉस 20' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाले गौरव फिलहाल रोहित शेट्टी के खतरनाक स्टंट वाले रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आ रहे हैं. इस शो में जहां एक ओर वह अपने स्टंट से दर्शकों को हैरान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शो के दौरान उनका एक ऐसा रूप सामने आया जिसने उनके फैंस का दिल झकझोर कर रख दिया.

गौरव खन्ना पर लगा पनौती होने का ठप्पा

'खतरों के खिलाड़ी 15' के सेट पर दिल खोलकर बात करते हुए गौरव खन्ना ने अपने करियर के सबसे बुरे दौर को याद किया. उन्होंने होस्ट रोहित शेट्टी को बताया कि कैसे उनके नाम के आगे 'पनौती' और 'अनलकी' होने का टैग चिपका दिया गया था. इंडस्ट्री में यह हवा फैला दी गई थी कि गौरव जिस भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, वह शो फ्लॉप हो जाता है या बंद हो जाता है. एक कलाकार के लिए यह किसी टेंशन से कम नहीं होता है.

गौरव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि इंडस्ट्री का यह दोहरा रवैया उनके लिए बहुत दर्दनाक था. एक्टर ने बताया कि ‘जब भी शो चलते थे तो क्रेडिट दूसरों को मिलता था. जब शो पर गाज गिरती थी तो हमेशा ऐसे ही होता था कि यार गौरव अनलकी है, गौरव पनौती है, इसे मत लो. ये मेरा डर है कि अगर ये शो नहीं चला तो फिर से वो मेडल मुझे दिया जाएगा कि इसके शो नहीं चलते हैं.’

डर में जीते थे एक्टर

रोहित शेट्टी के सामने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए एक्टर ने यह भी माना कि आज भी उनके मन में एक डर और असुरक्षा की भावना बनी रहती है. उन्हें इस बात का लगातार खौफ सताता रहता है कि यदि उनका वर्तमान शो या कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं चला, तो लोग एक बार फिर वही पुराना मेडल और ताना उनके गले में लटका देंगे कि "इसके शोज कभी नहीं चलते" हालांकि, गौरव के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनके समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं. फैंस का मानना है कि गौरव अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.