Bigg Boss 19 के मेकर्स ने विनर Gaurav Khanna के साथ किया बड़ा फ्रॉड? एक्टर का फिनाले के इतने दिन बाद छलका दर्द

Gaurav Khanna On Winning Car: टीवी एक्टर गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के विनर बने थे और इस शो के मेकर्स ने उन्हें चमचमाती हुई कार देने का वादा किया था लेकिन अब गौरव ने बड़ा खुलासा किया है.

By: Kavita  |  Published: January 5, 2026 12:19 PM IST

Gaurav Khanna On Winning Car: रियलिटी शो बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना सोशल मीडिया पर आ गए हैं. गौरव शो में जाने से पहले व्लोगिंग नहीं करते थे लेकिन शो से बाहर आने के बाद उन्होंने फैंस से कनेक्ट होने का फैसला लिया और व्लॉगिंग शुरू की. इसी कड़ी में गौरव का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि उन्हें बिग बॉस 19 के मेकर्स की तरफ से अब तक उनकी विनिंग कार नहीं मिली है. बता दें कि गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के विनर रह चुके हैं. उन्हें इस शो में काफी ज्यादा पसंद किया गया था.

गौरव खन्ना ने बताया नया प्रोजेक्ट

दरअसल, गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) ने अपना लेटेस्ट व्लॉग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जो टीवी पर नहीं आने वाला है लेकिन वह इस प्रोजेक्ट को करके काफी ज्यादा खुश हैं. गौरव ने बताया कि वह अंबानी परिवार के लिए एक इवेंट होस्ट करने वाले हैं और ये इवेंट धीरूभाई अंबानी की जयंति का है, जो अंबानी परिवार की तरफ से हर साल मनाई जाती है. इस इवेंट में गौरव होस्ट का रोल अदा करने वाले हैं, जिसके लिए वह काफी ज्यादा खुश हैं और एक्साइटेंड हैं. गौरव ने अपने वीडियो में बताया कि पहले भी कई बार इस इवेंट के लिए उनकी बात हुई थी लेकिन नहीं बनी. इस बार बात बन गई है और वह अंबानी परिवार के लिए होस्टिंग करने वाले हैं. इस इवेंट को गौरव ने अपने लिए एक अचीवमेंट बताया.

गौरव खन्ना को नहीं मिली कार

इसी व्लॉग में गौरव अपने दोस्त प्रणित मोरे से मिलते दिखे. दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले, जहां पर दोनों साथ में डिनर करने वाले थे. इस मौके पर प्रणित ने गौरव से कुछ ऐसा कह दिया, जिस वजह से गौरव ने कार की बात कह दी. गौरव प्रणित के लिए मिठाई का डब्बा लेकर जाते हैं, जो वह मिलते ही प्रणित को दे देते हैं. इस मौके पर ही प्रणित कार की बात करते हैं. वह बोलते हैं कि मुझे बिग बॉस के घर से जीती हुई कार गिफ्ट कर दो. इस पर गौरव बोलते हैं, 'वह तो मुझे ही अभी तक नहीं मिली.'

बिग बॉस 19 में इन दोनों के क्लोज आए गौरव खन्ना

बता दें कि गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के घर में प्रणित मोरे और मृदुल तिवारी के काफी क्लोज हुए और शो से बाहर आने के बाद वह दोनों को भाई की तरह ही मानते हैं. गौरव ने हर बार बताया है कि वह इन दोनों की वजह से ही वह सोशल मीडिया पर आए पाए हैं.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
