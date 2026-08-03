‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में स्टंट के दौरान बुरी तरह घायल हुए गौरव खन्ना, एक्टर के पीठ पर पड़े खतरनाक लेजर बर्न्स

रोहित शेट्टी का पॉपुलर और रोमांच से भरा स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' शुरुआत से ही सुर्खियों में बना हुआ है. 1 अगस्त को ऑन-एयर हुए इस शो के हालिया एपिसोड में कुछ ऐसा खतरनाक हुआ कि देखने वालों की भी रूह कांप उठी. शो के दौरान कंटेस्टेंट्स को एक बेहद खतरनाक बॉडी-ब्लॉक स्टंट करना पड़ा, जिसमें हाई-स्पीड लेजर शॉट्स और गोलियों का सामना करना था. इस जानलेवा टास्क को करने के दौरान टीवी एक्टर गौरव खन्ना बुरी तरह जख्मी हो गए. उनकी पीठ पर आए गंभीर निशानों और लेजर बर्न्स को देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं.
स्टंट पूरा होने के बाद जब एपिसोड टीवी पर आया, तो गौरव खन्ना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी इंजरी का एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उनकी पीठ पर पड़े लाल और नीले निशान साफ दिखाई दे रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए गौरव ने लिखा कि टीवी पर इसे दोबारा देखकर भी उन्हें वही पुराना दर्द महसूस हो रहा है. उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अनुभव बताया और यह भी खुलासा किया कि उनके साथ तीन अन्य कंटेस्टेंट्स ने भी इस तकलीफ को झेला था. साथ ही, उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपने को-कंटेस्टेंट ओरी का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने उनकी पीठ की इस हालत का वीडियो रिकॉर्ड किया था.
आपको बता दें कि यह डरावना चैलेंज चार कंटेस्टेंट्स गौरव खन्ना, विशाल आदित्य सिंह, करण वाही और शगुन शर्मा के बीच हुआ था. इस मुश्किल एंड्योरेंस टास्क का नियम यह था कि सभी को अपनी पीठ पर लगातार आ रही लेजर गोलियों और शॉट्स को सहते हुए डटे रहना था. यह मुकाबला तब तक चलना था जब तक कि चार में से दो लोग खुद हार मानकर पीछे न हट जाएं. इस खौफनाक टास्क में सबसे पहले शगुन शर्मा ने हार मानी, और उनके ठीक बाद गौरव खन्ना भी बाहर हो गए. हालांकि, चोट लगने और भयानक दर्द के बावजूद गौरव ने जिस हिम्मत से यह टास्क खेला, उसने हर किसी को हैरान कर दिया.
इस बड़े हादसे से पहले गौरव ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनकी मां इस शो में उनके जाने के खिलाफ थीं. उन्होंने बताया कि 'बिग बॉस' के दिनों में जब भी घर में तनाव बढ़ता था, उनकी मां काफी परेशान हो जाती थीं और कई बार तो चिंता के मारे उनकी तबियत भी बिगड़ने लगती थी. 'खतरों के खिलाड़ी' को लेकर उनकी मां की धड़कनें इसलिए भी ज्यादा तेज थीं क्योंकि इसमें मानसिक के साथ शारीरिक चोटों का भी बहुत खतरा होता है. हालांकि, गौरव ने अपनी मां को यह कहकर मनाया था कि शो में पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.