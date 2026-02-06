इन दो एक्टर्स संग कोजी हुईं Akanksha Chamola तो आग की तरह फूटा गौरव खन्ना के फैंस का गुस्सा, हालत कर दी खराब

Akanksha Chamola Cozy Video: गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह दो एक्टर संग कोजी होती दिख रही हैं.

Akanksha Chamola Cozy Video: रियलिटी शो बिग बॉस 19 खत्म हो गया है लेकिन इस शो के बाद से ही विनर गौरव खन्ना की पत्नी लगातार लाइमलाइट बटोर रही हैं. पहले आकांक्षा मां ना बनने के फैसले की वजह से ट्रोल हुईं और इसके बाद वह अपने फैशन सेंस की वजह लोगों के निशाने पर रहीं. अब आकांक्षा का नया वीडियो बवाल खड़ा कर रहा है. इस वीडियो में वह गौरव खन्ना को छोड़कर दो एक्टर के साथ रोमांटिक होती दिख रही हैं और ये वीडियो देखकर गौरव खन्ना के फैंस का खून खौल गया. आइए आपको इस वीडियो की सच्चाई बताते हैं और फिर गौरव खन्ना के फैंस के कमेंट भी बताते हैं.

आकांक्षा चमोला का वीडियो हुआ वायरल

गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) की पत्नी आकांक्षा चमोला ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह दो एक्टर के साथ रोमांटिक होती दिख रही हैं. वीडियो में आकांक्षा एक लड़की के साथ मस्ती मजाक करती हुई दिखती हैं और फिर एक एक्टर के साथ वह रोमांटिक होती हैं. इसके बाद दूसरा एक्टर दिखाया जाता है और फिर आकांक्षा उसके साथ ही रोमांटिक हो जाती है. इतना ही नहीं, वीडियो में आकांक्षा के एक्सप्रेशन भी देखने लायक है. वह काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं और हर मोमेंट को एन्जॉय कर रही हैं. आकांक्षा का ये अवतार गौरव के फैंस को पसंद नहीं आया है और इसी वजह से एक्ट्रेस को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है.

लोगों के निशाने पर आकांक्षा चमोला

आकांक्षा चमोल के वीडियो पर लोग उन्हें भर-भरकर खरी खोटी सुनाने लगे. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'गौरव की इमेज बिल्कुल ही डाउन कर दी इस औरत ने तो...' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये इन दोनों आदमियों के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रही हैं.' इसी तरह एक और यूजर ने लिखा, 'अब जीएक क्या करेगा.' इसके अलावा भी कई तरह के कमेंट आकांक्षा के पोस्ट पर आते दिखे, जिसके बाद एक्ट्रेस ने भी कदम उठाया. आकांक्षा को ट्रोलिंग से परेशान होगा अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ गया.

आकांक्षा चमोला के कोजी वीडियो का सच

बता दें कि ये वीडियो आकांक्षा के अपकमिंग प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसमें आकांक्षा अनुपमा एक्टर कुंवर अमर और एक्टर अली हसन के साथ दिखाई देंगी. इस प्रोजेक्ट का आकांक्षा बीते दिनों ही प्रमोशन करती दिखी हैं, जिसमें वह शादी और तनाव की बात करती दिखी थीं. तब कहा जा रहा था कि आकांक्षा और गौरव के बीच अनबन है लेकिन एक्ट्रेस ने साफ कर दिया था कि वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

