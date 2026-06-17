पति के घर पर न होने का पूरा फायदा उठा रही हैं Akanksha Chamola? ये रहा सबूत

Gaurav Khanna wife Akanksha Chamola viral Video: टीवी एक्टर गौरव खन्ना इस समय खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग करने निकले हुए हैं. ऐसे में जानते हैं कि पति के पीठ पीछे आकांक्षा चामोला आखिर कर क्या रही हैं.

पति के घर पर न होने का पूरा फायदा उठा रही हैं Akanksha Chamola?

Gaurav Khanna wife Akanksha Chamola viral video: गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) टीवी के उन सितारों में से एक हैं जो कि अक्सर अपनी पत्नी की हरकतों की वजह से ट्रोल हो जाते हैं. कई बार गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चामोला (Akanksha Chamola) अपनी हरकतों के चलते लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब अपेन अजब डांस की वजह से आकांक्षा चमोला बहुत ट्रोल हुई थीं. बिग बॉस 19 के बाद गौरव खन्ना से ज्यादा उनकी पत्नी ने लाइमलाइट बटोरी है. इसी बीच आकांक्षा चमोला ने एक बार फिर से सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया है. दरअसल आकांक्षा चमोला ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि वो गौरव खन्ना के न होने का फायदा उठा रही हैं.

आकांक्षा चमोला ने अब कैसे बटोरी लाइमलाइट?

हाल ही में आकांक्षा चमोला एक इवेंट में पहुंची थीं. यहां पर आकांक्षा चमोला काफी बोल्ड अवतार में नजर आईं. आकांक्षा चमोला का ये आउटफिट अब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. यही वजह है कि अचाक ही आकांक्षा चमोला की ये वीडियो वायरल हो गई है. लोग कह रहे हैं कि गौरव खन्ना के पास न होने का आकांक्षा चमोला पूरा फायदा उठा रही हैं. पति साथ में नहीं है तो अपना बोल्ड अवतार फैंस को दिखाया जा रहा है. फैंस अब लगातार आकांक्षा चमोला के इस लुक के बारे में बात कर रहे हैं. फैंस कह रहे हैं कि आकांक्षा चमोला का ये अंदाज उनको हमेशा पसंद आता है. वहीं मीडिया के सामने आकांक्षा चमोला खिलखिलाती नजर आईं.

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आकांक्षा चमोला के पति आखिर हैं कहां?

अब ते यो हर कोई जानता है कि आकांक्षा चमोला के पति गौरव खन्ना इस समय खतरों के खिलाड़ी में धमाल मचा रहे हैं. खतरों के खिलाड़ी 15 की टीम के साथ आए दिन गौरव खन्ना कोई न कोई तस्वीर शेयर करते रहते हैं. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब खतरों के खिलाड़ी के सेट पर गौरव खन्ना को करण वाही के साथ देखा गया था. करण वाही और गौरव खन्ना को साथ देखकर फैंस को पुराे दिन याद आ गए. ये वो समय था जब करण वाही और गौरव खन्ना टीवी की दुनिया पर राज किया करते थे. अब तो करण वाही और गौरव खन्ना को रोहित शेट्टी से पंगा लेना पड़ रहा है. जल्द ही करण वाही और गौरव खन्ना खतरों के खिलाड़ी 15 में बवाल मचाएंगे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…