Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: विराट संग क्वालिटी टाइम बिताएगी पाखी, टूट जाएगा सई का हर सपना Sai will be shocked to see Pakhi and Virat spending quality time in a cafe in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: नील भट्ट और आएशा सिंह स्टारर सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले दिनों में सई के सारे सपने टूटने वाले हैं।