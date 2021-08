Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin actress Ayesha Singh burst out in laughter during the shoots of romantic scenes with Neil Bhatt: स्टार प्लस के टीवी सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) ने कम समय में ही दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। इस शो में विराट और सई की खूबसूरत केमेस्ट्री को दर्शक काफी पसंद करते हैं। लोगों ने इन दोनों को #SaiRat का नाम भी दे दिया है। शुरुआत से ही नील भट्ट (Neil Bhatt) और आएशा सिंह (Ayesha Singh) पर दर्शक अपना प्यार लुटाते आए हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि हर एक एपिसोड में इनकी दमदार परफॉर्मेंस देखने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर तुरंत रिएक्शन भी देते हैं। बात की जाए रोमांटिक सीन्स की तो आएशा सिंह और नील भट्ट का तो कोई जवाब नहीं होता है। हर एक इमोशन को दोनों पर्दे पर बखूबी दिखाने की कोशिश करते हैं। Also Read - TRP List 32nd Week 2021: Anupamaa के आगे पस्त हुआ Indian Idol 12 का फिनाले एपिसोड, 5th पोजीशन के लिए 2 शोज में हुई जंग

अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे सीन्स करना तो आएशा सिंह के लिए किसी जंग में लड़ने जैसा ही है। इंडिया फोरम को दिए गए इंटरव्यू में आएशा सिंह ने इससे जुड़ा एक मजेदार वाकया शेयर किया है। आएशा सिंह ने बताया है, ‘रोमांटिक सीन्स के दौरान बहुत हंसी आती है और हमें कुछ रीटेक्स भी करने पड़ जाते है। जब हमें रोमांटिक सीन में क्लोज अप एंगल दिखाना होता है तो वहां तो मेरी हंसी ही छूट जाती है। नील मुझे ऐसे सीन्स के दौरान बड़े ध्यान से देखते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं कभी भी हंस सकती हूं।’

आएशा सिंह ने आगे बताया है, 'उनके आसपास मैं काफी नर्वस रहती हूं। मॉक शूट के दौरान हम मिले थे तो मैं काफी नर्वस थी। खैर बाद में उन्होंने मुझे कम्फर्ट दिया। वो काफी स्वीट और जेंटलमेन हैं।'

बात की जाए सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' की तो शुरुआत से ही ये शो टीआरपी लिस्ट में खूब धमाल मचा रहा है। इस शो की गिनती टीवी के टॉप 5 शोज में होती है। टीआरपी चार्ट्स में 'गुम है किसी के प्यार में' हमेशा 'इमली' और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' जैसे शोज को मात देता है।