Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin में होगी Rekha की एंट्री, हिट होगा सई और विराट का हनीमून ट्रैक Rekha will be seen in the latest promo of Ayesha Singh and Neil Bhatt's show Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: आएशा सिंह और नील भट्ट स्टारर शो 'गुम है किसी के प्यार में' के नए प्रोमो में रेखा की झलक दिखने वाली है। बीते दिनों ही बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा को इस सीरियल के सेट पर देखा गया है।