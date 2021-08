Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin के प्रोमो में Rekha को देखकर गदगद हुए फैंस, नए ट्विस्ट ने मचाई खलबली

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin's fans are amazed to see Rekha in the latest promo of Neil Bhatt and Ayesha's show: नील भट्ट (Neil Bhatt), आयशा सिंह (Ayesha Singh) और ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) स्टारर सीरियल 'गुम है किसी प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) अपनी खूबसूरत स्टोरीलाइन के जरिए लोगों के दिलों को जीत रहा है। जब से ये शो शुरू हुआ है, मेकर्स कई दिलचस्प ट्विस्ट और टर्न्स को सामने ला रहे हैं और शो ने टीआरपी चार्ट्स में टॉप पोजीशन पर जगह बनाई हुई है। हाल ही में वायरल हुए इस शो के नए प्रोमो में बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा जी को देखकर दर्शकों का उत्साह अलग ही लेवल पर जा चुका है। लोग इस शो के अपकमिंग ट्विस्ट को देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin के प्रोमो के लिए Rekha ने ली इतनी मोटी फीस, रकम सुनकर खड़े हो जाएंगे कान

सोशल मीडिया पर इस प्रोमो को लेकर अभी तक हल्ला हो रहा है। 'गुम है किसी प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) के दर्शक नए प्रोमो में रेखा को देखकर सातवें आसमान पर जा पहुंचे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'इस शो का लेवल और भी ऊंचा हो चुका है और अब इसे देखने में खूब मजा आएगा।' एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'इस शो के कलाकार बेहद ही शानदार हैं और रेखा जी की वजह से इसमें चार चांद ही लग गए हैं।'

नीचे देखें 'गुम है किसी प्यार में' का लेटेस्ट प्रोमो...



फैंस के रिएक्शन की एक झलक...

She looks splendid even at this age. Wow — Nidhi (@Nidhi_007) August 4, 2021

Beautiful promo of the show #GhumHaiKisikeyPyaarMein ❤❤❤ — nidhi singhania (@singhania_nidhi) August 4, 2021

Rekhaji's voice & her aura ?Such a big promo & makers sidelining Ayesha/Sai not done. As far as story is concerned,after everything happened,if they show Virat accepting Pakhi as farz,then V's character will b butchered coz they themselves have shown how Virat hopelessly❤️Sai — mayuresh paradkar (@leoasassin) August 4, 2021

रेखा जी ने जहां अपनी टाइमलेस सुंदरता और सुरीली आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है, वहीं ट्विटर पर दर्शकों का उत्साह वाकई में देखने लायक है। प्रोमो में दिखाए गए रहस्यमयी मोड़ ने सभी को हैरान कर दिया है और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि विराट का अगला कदम क्या होगा? सम्राट की वापसी से विराट, सई और पाखी के जीवन में एक बड़ा मोड़ आ गया है।

ट्विटर पर सई और विराट की प्रेम कहानी को लेकर सभी घबराए हुए हैं। लोग यही सोचकर परेशान हैं कि क्या अब विराट पाखी की जिम्मेदारी लेने के बाद सई से दूर हो जाएगा। आने वाले दिनों में स्टार प्लस के इस सीरियल में और भी कई ट्विस्ट आने वाले हैं। फिलहाल के लिए अभी हमें कमेंटबॉक्स में बताएं कि ये प्रोमो आपको कितना पसंद आया है?