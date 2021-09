Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin के होगी इस कलाकार की एंट्री !! सई-विराट के ऊपर आने वाला है बड़ा संकट

Gajendra Chauhan to enter in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: टीवी इंडस्ट्री का लोकप्रिय सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) दिन-ब-दिन दर्शकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इतना ही नहीं ये शो बीते कई हफ्तों से लगातार टीआरपी चार्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। शो से जुड़े ताजा अपडेट के मुताबिक, 'गुम है किसी के प्यार में' में जल्द ही एक नए किरदार की एंट्री होने वाली है। Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: सई और पाखी मनाएंगी जन्माष्टमी, होने वाला है बड़ा तमाशा

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 'गुम है किसी के प्यार में' में गजेंद्र चौहान (Gajendra Chauhan) की धांसू एंट्री होने वाली है। इस शो में गजेंद्र चौहान मेडिकल कॉलेज के डीन की भूमिका निभाएंगे। गजेंद्र चौहान को महान महाकाव्य 'महाभारत' में युधिष्ठिर की भूमिका के लिए जाना जाता है। गजेंद्र चौहान की एंट्री के बाद मेकर्स शो की कहानी में नया ट्विस्ट लाने वाले हैं। गजेंद्र चौहान की एंट्री को लेकर मेकर्स की तरफ से अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है।

'गुम है किसी के प्यार में' में इस समय पाखी (Aishwarya Sharma) सम्राट के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रही है। पाखी सम्राट के नजदीक जाकर विराट को जेलस फील कराना चाहित है। वहीं दूसरी ओर विराट अपना ट्रांसफर कराना चाहता है। पाखी और सई दोनों ही अपने-अपने तरीके से विराट को रोकने की कोशिश कर रही हैं। शो में जल्द ही जन्माष्टमी मनाई जाने वाली है। रिपोर्ट्स की मानें, तो शो में जन्माष्टमी के दिन बड़ा धमाका होने वाला है।

'गुम है किसी के प्यार में' के फैंस गजेंद्र चौहान की एंट्री को लेकर काफी उतसाहित हैं। गजेंद्र चौहान इस शो से पहले कई बॉलीवुड फिल्म और टीवी शोज का हिस्सा रह चुके हैं। बता दें नील भट्ट (Neil Bhatt), ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma,), और आयशा सिंह (Ayesha Singh) इस शो में लीड रोल में नजर आ रहे हैं।