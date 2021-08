Mitaali Nag quits Neil Bhatt and Ayesha Sharma's show Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, but there's a twist: नील भट्ट और आएशा सिंह स्टारर सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ टीआरपी लिस्ट में अक्सर धमाल मचाता रहता है। सीरियल का करेंट ट्रैक दर्शकों को खूब लुभा रहा है। इस बीच इस सीरियल के तमाम फैंस के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस सीरियल में अहम किरदार निभा रही एक्ट्रेस मिताली नाग ने फैसला लिया था कि वो इसका हिस्सा नहीं रहेंगी। मिताली नाग (Mitaali Nag) इस सीरियल में नील भट्ट (Neil Bhatt) की बहन देवयानी का किरदार अदा कर रही थी। खबरें आ रही हैं कि मिताली नाग इस सीरियल के ट्रैक से खुश नहीं थीं। दरअसल पिछले कुछ हफ्ते से सीरियल में मिताली के किरदार को बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। ऐसे में वो इसे छोड़ने का मन बना चुकी थी। Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: विराट और अपनी शादी को एक और मौका देगी सई

'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) के मेकर्स ने मिताली नाग को मनाने की बहुत कोशिश की और अब सुनने में आ रहा है कि मिताली नाग और मेकर्स के बीच सारे मतभेद खत्म हो चुके हैं। मिताली नाग ने बीते जुलाई महीने में ही ये शो छोड़ दिया था।

एक्ट्रेस ने एक पोर्टल को बताया है, 'मेरे लिए ये आसान फैसला नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि देवयानी के किरदार को शो में और भी कई एंगल से दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे लिए ये फैसला करना काफी कठिन था कि मैं इसका हिस्सा ना बनूं। सेट पर मेरा आखिरी दिन 12 जुलाई थी। मैंने पिछले महीने ही अपने पेपर्स साइन भी कर दिए थे।'

मिताली नाग ने आगे ये भी बताया कि 'गुम है किसी के प्यार में' के मेकर्स ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। मेकर्स के मनाने के बाद और फैंस के तमाम मैसेज को पढ़ने के बाद मिताली नाग ने इस शो में बने रहने का फैसला लिया। फिलहाल के लिए कमेंटबॉक्स में बताएं कि आप 'गुम है कि किसी के प्यार में' के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं?