Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin के प्रोमो में Rekha को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे Neil Bhatt, बोले ‘मेरे तो रोंगटे....’

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: Neil Bhatt amazed to see Rekha in the latest promo of Ayesha Singh’s Show, Shows his excitement: नील भटट् (Neil Bhatt) ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) और आएशा सिंह (Ayesha Singh) स्टारर शो के जाने माने सीरियल गुम हैं किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) के मेकर्स ने कुछ समय पहले ही एक रोमांचक प्रोमो जारी किया था जिसमें प्रतिष्ठित अभिनेत्री रेखा दिखाई दीं। अभिनेता को उनकी शिष्टता और भावनाओं के सही चित्रण के साथ देखा जा सकता है। अपनी जादुई आवाज में रेखा ने बताया कि सई की जिंदगी में अभी क्या नया मोड़ आने वाला है। रेखा ने बताया था कि एक वादे की वजह से नील और सई का रिश्ता टूट जाएगा। अपने वादे की वजह से विराट सई को छोड़कर पाखी के पास चला जाएगा। Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: सई को किस करेगा विराट, सुसाइड करने पर मजबूर होगा सम्राट

रेखा के इस प्रोमो ने जमाने का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। हर कोई केवल रेखा की ही तारीफ करता नजर आया। कुछ ऐसा ही हाल सीरियल गुम हैं किसी के प्यार में मेन लीड किरदार निभा रहे नील भट्ट (Neil Bhatt) का भी है। प्रोमो शेयर होने के बाद सीरियल गुम हैं किसी के प्यार में के विराट ने शो के साथ रेखा जी के जुड़ाव के लिए आभार व्यक्त किया है।

सीरियल गुम हैं किसी के प्यार में में विराट की भूमिका निभा रहे नील ने कहा, 'कौन यह जानकर उत्साहित नहीं होगा कि रेखा जी फिर से हमारे शो का हिस्सा बनने जा रही हैं। उन्हें गुम हैं किसी के प्यार में के साथ जुड़ना हमारे लिए सम्मान की बात है। वह अपने साथ वह सारी शान लेकर आती हैं, जिसे एक दर्शक के तौर पर हमने हमेशा संजोया है। मेरा पसंदीदा हिस्सा वह था जिस तरह से वह शो का नाम कहकर प्रोमो को खत्म करती है। मैं बचपन से ही एक उत्साही प्रशंसक रहा हूं और उनके ही मंच पर अभिनय करना रोंगटे खड़े कर देता है।' Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin के प्रोमो में Rekha को देखकर गदगद हुए फैंस, नए ट्विस्ट ने मचाई खलबली

देखें सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ का प्रोमो- Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin के प्रोमो के लिए Rekha ने ली है इतनी मोटी फीस, सुनकर लगेगा झटका

View this post on Instagram A post shared by Neil Bhatt/अ‌‌‍दाकार (@bhatt_neil)

View this post on Instagram A post shared by SaiRat (@justaflyyyyyy)

नील भट्ट ने आगे कहा, 'मेरे जीवन में कम से कम एक बार उनके साथ स्क्रीन स्पेस साझा करना मेरा सपना रहा है। साथ ही, सम्राट की फिर से एंट्री के बारे में आने वाले ट्विस्ट के साथ दर्शक अपनी सीटों के किनारे पर हैं और मुख्य पात्रों के बीच बहुत सी अनकही चीजों के साथ बहुत से ड्रामा देखने मिलेगा। उसके वापसी के बाद पारस्परिक संबंध बदल सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि आगामी दिलचस्प घटनाएं फैंस का खूब मनोरंजन करने वाली है।'