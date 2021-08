Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin के प्रोमो के लिए Rekha ने ली इतनी मोटी फीस, रकम सुनकर खड़े हो जाएंगे कान

Rekha charges a whopping Rs 5-7 for Neil Bhatt and Ayesha Singh's show Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin latest promo: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा इन दिनों लाइमलाइट से दूर ही रहती है लेकिन जब भी पर्दे पर वह दस्तक देती हैं, तो वह अपने टाइमलेस चार्म से सभी का ध्यान अपनी ओर खिंच लेती हैं। स्टार प्लस के नए शो 'गुम हैं किसी के प्यार में' के पहले प्रोमो में रेखा का अंदाज हर किसी को पसंद आया था। इसके बाद से ही फैंस उम्मीद कर रहे थे कि रेखा कभी ना कभी तो इस शो में कैमियो जरूर करें। मेकर्स ने दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए रेखा को नील भट्ट और आएशा सिंह के इस शो के नए प्रोमो में भी कास्ट किया। इस प्रोमो को शूट करने के लिए रेखा ने मेकर्स ने मोटी रकम भी वसूली है। Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: हनीमून के दौरान सई संग रोमांस करेगा, वजह बनेगी छिपकली

'गुम हैं किसी के प्यार में' के नए प्रोमो में जिस अंदाज में रेखा ने नए ट्विस्ट की झलक दिखाई है, उसे देखकर हर कोई अपकमिंग एपिसोड्स को देखने के लिए उत्साहित है। शो की टीम भी काफी उत्साहित है और रेखा जी को ऑनबोर्ड लेने के बाद हर किसी का उत्साह नेक्स्ट लेवल पर जा पहुंचा है। सामने आ रही जानकारी की मानें तो रेखा ने ‘गुम है किसी के प्यार में’ के नए प्रोमो के लिए कुल 5 से 7 करोड़ रूपये चार्ज किए हैं।

शो से जुड़े सूत्रों ने बताया है, ‘रेखा जी के समानांतर कोई नहीं है! हम सभी जानते हैं कि उनका करिश्मा असीम है और वह शो के लॉन्च के समय पहले प्रोमो का भी हिस्सा थीं। शो का शीर्षक बॉलीवुड के सबसे मधुर गीतों में से एक से प्रेरित है और इस गाने का उनके दिल में एक विशेष स्थान है। यह वास्तव में अद्भुत है कि वह दूसरे प्रोमो का भी हिस्सा हैं जो शो में साई और विराट की प्रेम कहानी के बीच परेशानी के बारे में है।’ Also Read - TRP List 30th Week 2021: फिनाले ने 10 दिन पहले घटी Indian Idol 12 की रेटिंग, Anupamaa ने नहीं झुकने दिया मेकर्स का सिर