Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin में होगी Riddhi Gupta की एंट्री, उड़ेगी सई की नींद

Riddhi Gupta to enter in Ayesha Singh and Neil Bhatt's show Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: टीवी सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) में आने वाले दिनों में जल्द ही नया ट्विस्ट आने वाला है। मेकर्स इस सीरियल की टीआरपी में उछाल लाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस सीरियल में सई-पाखी और विराट के बीच जबरदस्त लव ट्रायंगल दिखाया जा रहा है। अब जल्द ही इस सीरियल में रिद्धी गुप्ता की एंट्री होने वाली है। रिद्दी गुप्ता इस सीरियल में सई की खास दोस्त और डीआईजी की बेटी संध्या का किरदार अदा करेंगी। 'गुम है किसी के प्यार में' के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि विराट अपने ट्रांसफर की तैयारी करेगा। दूसरी ओर भवानी अपनी बहुओं को टीज करने वाली है।

भवानी सई (Ayesha Singh) और पाखी (Aishwarya Sharma) के सामने कहेगी कि उसकी जिस बहू ने सबसे पहले बच्चे का चेहरा दिखाया, वो उसे ही खानदानी हार देगी। अश्विनी सई की खूब टांग खींचेगी। भवानी (Kishori Shahane) ये भी देखना चाहेगी कि सई के मन में विराट (Neil Bhatt) के लिए वाकई में कोई फिलिंग्स है भी या नहीं?

विराट की जिंदगी में होगी नई हसीना की एंट्री

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि संध्या की वजह से ही सई की सारी खुशियां एक बार फिर से बिखर जाएंगी। साथ ही पाखी को भी संध्या की वजह से झटका लगने वाला है। आने वाले दिनों में विराट और संध्या कई मौकों पर टकराने वाले हैं। संध्या के दिल में विराट के लिए प्यार उमड़ जाएगा और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करेगी।

गजेन्द्र चौहान की एंट्री से होगा बवाल

'गुम है किसी के प्यार में' में जल्द ही जाने-माने कलाकार गजेन्द्र चौहान की भी एंट्री होने वाली है। माना जा रहा है कि इन दो लोगों की एंट्री से सई और विराट की जिंदगी में बड़ा तूफान आने वाला है। अब देखना होगा कि सई और विराट का रिश्ता कब तक टिका रहेगा?