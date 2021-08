Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: सुसाइड करेगी पाखी, तबाह होगा सई और विराट का हनीमून

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert 12 August 2021 Episode No 269: स्टार प्लस के जाने माने सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) में सई, विराट और पाखी की जिंदगी तिराहे पर आकर खड़ी हो गई है। विराट सई से अपने दिल की बात कहने के लिए तड़प रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाखी, विराट और सई को साथ नहीं देख पा रही है। इन सब बातों से अनजान सई तो अपनी ही धुन में मगन है। नील भट्ट (Neil Bhatt) ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) और आएशा सिंह (Ayesha Singh) स्टारर सीरियल (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Latest Episode) में अब तक आपने देखा, विराट और सई महाबलेश्वर में अपना हनीमून मनाने निकल जाते हैं। यहां पर विराट सई के साथ अपनी शादी की सालहिरह मनाता है। इस जश्न में सनी और मोहित पहुंच जाते हैं। पार्टी में सई को पता चलता कि विराट ने झूठ बोलकर उसे वहां पर बुलाया है। Also Read - TRP List 31st Week 2021 by Ormax Media: Indian Idol 12 ने मारी सबसे लम्बी छलांग, KKK 11 और Anupamaa को मिले ये स्थान

विराट सई से अपना प्यार इजहार करने की कोशिश करता है। इसी बीच सई का गुस्सा विराट पर फूट पड़ता है। झूठ बोलने के लिए सई विराट की खूब क्लास लगाती है। सई गुस्से में विराट की पार्टी छोड़कर चली जाती है। रास्ते में सई एक बच्चे की मदद करती है जिसके पैर में चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ विराट के जाने के बाद पाखी बुरी तरह टूट चुकी है।

पाखी के हाल देखकर अश्विनी उसे जमकर ताने मारती है। भवानी भी अश्विनी को कुछ नहीं बोल पाती है। इसके अलावा कहानी में सम्राट की भी वापसी हो चुकी है। सम्राट के आने की वजह से पाखी की जिंदगी में बड़ा तूफाने आने वाला है। सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' के आने वाले एपिसोड (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Upcoming Episode) में विराट, सई को खोजने के लिए निकल जाएगा।

विराट सई को नहीं तलाश पाएगा। ऐसे में विराट काफी निराश हो जाएगा। विराट खुद से वादा करेगा कि वो सी का साथ हमेशा के लिए छोड़ देगा। विराट समझ जाएगा कि सई उसे जरा भी प्यार नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ सई की मुलाकात सम्राट से होगी। सई सम्राट को पहचान नहीं पाएगी। इस बात से अनजान पाखी अपने हाथ की नस काट लेगी।

देखें सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ का प्रोमो-

घरवालों के ताने सुनकर पाखी पहुत परेशान हो जाएगी। पाखी अपनी जान देने की कोशिश करेगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ के वाले एपिसोड में पाखी का क्या होगा?