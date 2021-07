Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: सई की बर्थडे पार्टी में अंजिक्य को देखकर भड़केगा विराट, भवानी लगाएगी आग Virat will blast on Anjinkya in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: नील भट्ट (Neil Bhatt), ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) और आएशा सिंह स्टारर सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' के अपकमिंग एपिसोड में खूब धमाल मचने वाला है। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में विराट और अंजिक्य के बीच बहस होने वाली है।