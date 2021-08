Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: घर आते ही बड़ा राज खोलेगा सम्राट, विराट के पैरों तले खिसकेगी जमीन Samrat will give shock to Sai and Samrat in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: 'गुम है किसी के प्यार में' के अपकमिंग एपिसोड में सई और विराट को बड़ा झटका लगने वाला है। आने वाले दिनों में सम्राट सभी को शॉकिंग न्यूज देगा।