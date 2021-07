Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: सई-आजिंक्य के रिश्ते पर सवाल खड़ा करेगी पाखी, मौके का उठाएगी फायदा

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert 16 July 2021 Episode No 246: स्टार प्लस के जाने माने सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) का विराट ये बात समझ चुका है कि वो सई से प्यार करता है। विराट चाहकर भी सई से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है। ऐसे में विराट और सई के बीच गलतफहमियां खड़ी हो रही हैं। सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ के में अब तक आपने देखा, विराट (Neil Bhatt) सई (Ayesha Singh) के जन्मदिन पर पार्टी का आयोजन करता है। पाखी (Aishwarya Sharma), सई के जन्मदिन पर बखेड़ा खड़ा करती है। पाखी सी की बर्थडे पार्टी में जाने से इनकार कर देती है। Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa में काव्या चलेगी गंदी चाल, Imlie में 2 नई एंट्री से मचेगा बवाल

सई, पाखी को मनाने के लिए उसके कमरे में जाती है। यहां पर पाखी, सई पर भड़क जाती है। सई, पाखी को समझाने की कोशिश करती है। पाखी, सई को धक्का दे देती है। जिसकी वजह से सई के माथे पर चोट लग जाती है। पाखी की इस हरकत की वजह से विराट का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचने वाला है। सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, विराट पाखी को जमकर खरी-खोटी सुनाएगा।

विराट की बातें सुनकर पाखी को मिर्ची लग जाएगी। वहीं पार्टी में सई को बधाई देने के लिए आजिंक्य भी पहुंच जाएगा। आजिंक्य केक कट होने के बाद सई के साथ जमकर मस्ती करेगा। आजिंक्य सई के चेहरे पर केक लगा देगा। विराट को आजिंक्य की ये हरकत पसंद नहीं आएगी।

देखें सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' का प्रोमो-

View this post on Instagram A post shared by Ayesha Singh (@ayeshaasingh.world)

View this post on Instagram A post shared by ????,? ?????|| ? (@dashingzaddi)

विराट, आजिंक्य को सई से दूर रहने की नसीहत देगा। वहीं सई ये बात नहीं समझ पाएगी कि विराट, आजिंक्य को जरा भी पसंद नहीं करता। वहीं पाखी ये बात समझ जाएगी। पाखी इस मौके का फायदा उठाएगी। पाखी, सई और आजिंक्य के खिलाफ विराट के कान भरेगी। पाखी सई और आजिंक्य के रिश्ते पर सवाल खड़ा कर देगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पाखी की इस चाल का विराट और सई पर क्या बुरा असर पड़ेगा।