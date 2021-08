Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: सम्राट उठाएगा पाखी के सबसे बड़े राज से पर्दा, सई के कलेजे को पड़ेगी ठंड Pakhi will be exposed by Samrat Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: टीवी सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' के अपकमिंग एपिसोड में पाखी को बड़ा झटका लगने वाला है। सम्राट सभी के सामने उसके सारे राज खोल देगा।