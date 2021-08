Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: सई की खुशियों पर ग्रहण लगाएगी पाखी, बनेगी विराट के बच्चे की मां? Pakhi will plan to have a baby with Virat in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: टीवी सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' पाखी विराट के बच्चे की मां बनने का फैसला करेगी। दूसरी ओर सई अपनी शादी बचाने के लिए जी जान लगा देगी।