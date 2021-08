Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: विराट को पाने के लिए परिवार के खिलाफ जाएगी पाखी, करेगी मनमानी

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert 21 August 2021 Episode No 277: नील भट्ट (Neil Bhatt), आएशा सिंह (Ayesha Singh) और ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) के सुपरहिट टीवी शो सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) की कहानी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सम्राट की वापसी ने एक बार फिर से विराट, पाखी और सई की जिंदगी को उलझाकर रख दिया है। सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ में अब तक आपने देखा, सम्राट आते ही पाखी (Aishwarya Sharma) की पोल पूरे खानदार के सामने खोल देता है। सम्राट दावा करता है कि वो पाखी को तलाक देने वाला है। Also Read - Entertainment News of The Day: बुड्ढी बोलने वालों को Kareena का मुंहतोड़ जवाब, नील के साथ रोमांटिक सीन नहीं कर पाती आयशा

सम्राट अपने परिवार को बताता है कि पाखी आज भी विराट से ही प्यार करती है। ऐसे में पाखी कभी भी सम्राट की हो ही नहीं सकी। ये बात सुनकर पाखी चुप रह जाती है। हालांकि भवानी (Kishori Shahane) पाखी का पक्ष लेने की कोशिश करती है। वहीं विराट भी सम्राट की गलतफहमी को दूर करने की नाकाम कोशिश करता है।

इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पाखी इस बात का खुलासा करती है कि वो आज भी विराट को चाहती है। पाखी विराट से अपने प्यार का इजहार करेगी। इसी बीच पाखी कुछ ऐसा करने वाली है जिसे देखकर विराट काफी परेशान हो जाएगा। सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, पाखी विराट को अपने दिल की बात बताने की कोशिश करेगी। वहीं सम्राट भी अपने तलाक के फैसले को बदलने से इनकार कर देगा।

देखें सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' का प्रोमो-

चौहान परिवार के लोग पाखी को समझाने की कोशिश करेंगे। परिवार के लोग पाखी से कहेंगे कि वो सम्राट से अलग न हो। पाखी परिवार के लोगों की बात सुनने से इनकार कर देगी। पाखी कहेगी कि वो सम्राट के साथ नहीं रहना चाहती। वहीं दूसरी तरफ सई भी गलतफहमी का शिकार हो जाएगी। सई को लगने लगेगा कि विरट अब भी पाखी को चाहता है। ऐसे में सई विराट को तलाक देने का फैसला करेगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस तलाक के गेम में किसकी जिंदगी बर्बाद होगी।