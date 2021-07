Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: एक ही कमरे में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अंजिक्य और सई, विराट के पैरों तले खिसकेगी जमीन Sai and Ajinkya spends quality time together in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: टीवी सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' में पाखी का हर प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। क्या वो विराट और सई को हमेशा-हमेशा के लिए अलग कर पाएगी?