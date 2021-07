Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: पाखी को चौहान हाउस से नहीं जाने देगा विराट, सई को लगेगा बड़ा धक्का Virat ask Pakhi to not leave the chavan house in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: नील भट्ट (Neil Bhatt) और आएशा सिंह (Ayesha Singh) के सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' के अगले एपिसोड में पाखी बड़ा तमाशा करेगी। अपकमिंग एपिसोड में विराट ऐसा फैसला लेगा कि सई की नींदें ही उड़ जाएंगी।