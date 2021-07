Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: कोमा में चली जाएगी सई, पाखी करने वाली है ये काम

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert 26 July 2021 Episode No 254: टीवी सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ) की कहानी सीरियल मोड़ लेने वाली है। नील भट्ट (Neil Bhatt), आएशा सिंह (Ayesha Singh) और ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) स्टारर इस सीरियल की कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। गुम है किसी के प्यार में के अगले एपिसोज में पाखी का नया प्लान काम कर जाएगा। पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि पाखी अंजिक्य को सई के कमरे में भेज देती है। अपकमिंग एपिसोड (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Upcoming Episode) में सई को खासी आएगी और अंजिक्य उसे पानी देगा। इसी दौरान सई की हालत ज्यादा खराब हो जाएगी और वो उसे संभालने लगेगा। Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa में होगा खूब तमाशा, Imlie में आने वाला है भयंकर ट्विस्ट

विराट ऐसे वक्त पर कमरे में एंट्री मारेगा कि उसे सब कुछ गलत ही लगेगा। विराट को लगने लगेगा कि अंजिक्ट और सई के बीच वाकई में चक्कर चल रहा है। विराट अंजिक्य पर हाथ उठा देगा और फिर सई का खून खौल जाएगा। तभी अंजिक्य बताएगा कि वो सई को नोट्स देने आया था लेकिन पाखी ने जिद की कि वो सई के कमरे में जाए। सई पाखी पर खूब चिल्लाएगी लेकिन विराट किसी की एक भी नहीं सुनेगा। विराट सई से सिर्फ इतना ही कहेगा कि अगर उसके और अंजिक्य के बीच कुछ भी नहीं है तो वो नीचे क्यों नहीं मिल सकते थे?

सई छोड़ देगी घर

गुस्से में सई चौहान हाउस छोड़ देगी। विराट उसका पीछा करेगा और रास्ते में दोनों के बीच खूब बहस होगी। इस दौरान सई का पैर फिसलेगा और सड़क पर गिर जाएगी। सई के सिर पर चोट आ जाएगी और वो बेहोश हो जाएगी। विराट सई को लिए भागा-भागा अस्पताल की ओर दौड़ेगा। Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin फेम Aishwarya Sharma ने Neil Bhatt को बताया बचपन का प्यार, बोलीं 'भूल नहीं जाना रे...'

View this post on Instagram A post shared by Aishwarya Sharma (@aisharma812)

कोमा में जाएगी सई

गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सई कोमा में चली जाएगी। दूसरी ओर पाखी विराट से ये छिपा पाने में कामयाब रहेगी कि सम्राट आखिर कहां पर है? ऐसे में आने वाले दिनों में पाखी की हर चाल कामयाब होती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए आप ऐसी ही टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ। Also Read - इन 9 टीवी एक्ट्रेस को बोल्ड तस्वीरें शेयर करना पड़ा भारी, ट्रोलर्स ने बजाई बैंड