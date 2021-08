Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: विराट संग नई दुनिया बसाएगी पाखी, दर्द बांटेगा नशे में धुत हुआ सम्राट Samrat got drunk as Pakhi wants to give a fresh start her relationship with Virat in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: टीवी सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' के अपकमिंग एपिसोड में पाखी नई चाल चलने वाली है। सई और विराट को अलग करने का सपना देख रही पाखी की अगली चाल काफी खतरनाक होने वाली है।