Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: विराट को पाने के लिए सीक्रेट मिशन पर निकलेगी पाखी

सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) है की कहानी दिन ब दिन उलझती जा रही है। विराट सई के साथ रहना चाहता है वहीं दूसरी तरफ पाखी उस पर दवाब बना रही है। पाखी चाहती है कि विराट सई (Ayesha Singh) को छोड़ दे। सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' की कहानी में अब तक आपने देखा,पाखी फैसला कर चुकी है कि वो सम्राट को तलाक दे देगी। अपने फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए पाखी विराट से बात करना चाहती है। पाखी (Aishwarya Sharma) विराट को मिलने के लिए कैफै बुलाती है। यहां पर पाखी सजधज कर विराट से मिलने जाती है।

बातचीत के दौरान विराट को जोरदार झटका लगने वाला है। सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Upcoming Episode) के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, पाखी विराट से मिन्नते करेगी। पाखी विराट से केवल एक मौका मांगेगी। इस दौरान विराट पाखी को समझाएगा कि वो सम्राट को तलाक न दे। ये बात सुनकर पाखी परेशान हो जाएगी। पाखी, रोते हुए विराट का हाथ थाम लेगी।

इसी बीच सई विराट और पाखी को साथ देख लेगी। सई दोनों को साथ देखकर चौंक जाएगी। सई को यकीन हो जाएगा कि विराट आज भी पाखी से ही प्यार करता है। दूसरी तरफ सोनाली को इस बात की भनक लग जाएगी कि पाखी और सम्राट अलग अलग कमरों में सोने लगे हैं। अगले दिन सोनाली पाखी को जमकर ताने मारेगी।

सोनाली की बातें सुनकर पाखी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। पाखी सम्राट को तलाक देने से मना कर देगी। पाखी खुद से वादा करेगी कि वो किसी भी हालत में विराट को हासिल करके रहेगी। ऐसे में पाखी एक सीक्रेट मिशन पर निकल जाएगी। पाखी पूरी कोशिश करेगी कि विराट और सई का तलाक हो जाए। अब इस तलाक को करवाने के लिए पाखी किस हद तक जाएगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा।