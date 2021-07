Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: सई को बदनाम करने के बाद खुलेगी पाखी की पोल, विराट लेगा एक्शन Pakhi's lie will be caught by Virat in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: नील भट्ट (Neil Bhatt) और आएशा सिंह (Ayesha Singh) स्टारर टीवी सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' के अपकमिंग एपिसोड में पाखी का झूठ पकड़ा जाएगा। विराट पाखी पर खूब गुस्सा करने वाला है।