Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: चौहान हाउस में होगी सम्राट की एंट्री, पाखी के अरमानों पर फिरेगा पानी Sai and Virat will bring Samrat to Chavan House in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: टीवी सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' के अपकमिंग एपिसोड में सई और विराट पाखी को बड़ा झटका देने वाले हैं। क्या अब पाखी के हर अरमानों पर पानी फिर जाएगा?