Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: विराट और पुलकित नहीं बल्कि इस शख्स संग घर लौटेगी सई, पाखी के पैरों तले खिसकेगी जमीन Sai will return home with Ninad in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: आएशा सिंह (Ayesh Singh) और नील भट्ट (Neil Bhatt) स्टारर सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' के अपकमिंग एपिसोड में खूब ड्रामा होने वाला है। जानिए आखिर सई अस्पताल से कहां जाएगी?