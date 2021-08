Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: विलेन बनकर सई की खुशियां छिनेगा सम्राट, विराट पर थोपेगा पाखी की जिम्मेदारी

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert 5 August 2021 Episode No 263: नील भटट् (Neil Bhatt) और आएशा सिंह (Ayesha Singh) स्टारर सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) के अपकमिंग एपिसोड में सम्राट की एंट्री होने वाली है। पिछले एपिसोड में दिखाया गया है कि विराट जैसे-तैसे करके सई को ट्रिप पर जाने के लिए मना लेता है। विराट ने सई को झूठ बोला है कि ये ट्रिप उसके ऑफिस की ओर से ऑर्गनाइज की गई है। आज रात इस सीरियल में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आज रात ही सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ सम्राट की धमाकेदार वापसी होने वाली है। अपकमिंग एपिसोड (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Upcoming Episode) में आप देखेंगे कि विराट और सई हिल स्टेशन पर हनीमून मनाने निकल जाएंगे। सब कुछ ठीक ठाक होगा। Also Read - TRP List 30th Week 2021 by Ormax Media: दर्शकों पर चला Anupamaa का जादू, जानिए किन-किन शोज को छोड़ा पीछे?

विराट जल्द ही सई से अपने दिल की सारी बातें कहने का फैसला करेगा। हिम्मत करके विराट सई से अपने दिल की बात बताना चाहेगा लेकिन तभी उसके सामने उसका भाई सम्राट आ जाएगा। बता दें कि सम्राट की वापसी में कई राज छिपे होंगे। अब सम्राट पहले जैसा नहीं रहेगा बल्कि वो विलेन बनकर सई और विराट को अलग करने का प्लान बनाएगा। विराट के सामने महीनों बाद आते ही सम्राट उसे बुरी खबर सुनाएगा।

थोपेगा पाखी की जिम्मेदारी

सम्राट विराट की कोई भी बात सुनने से इंकार कर देगा और उसे बताएगा कि आखिर उसकी असली जिम्मेदारी क्या है? सम्राट विराट से कहेगा कि सई नहीं बल्कि पाखी उसकी जिम्मेदारी है। अपना फैसला सुनाकर सम्राट सिर्फ इतना ही कहेगा कि अबसे तुम्हें ही पाखी को संभालना होगा। अब देखना होगा कि विराट इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा? क्या वो सई को छोड़ देगा? या फिर कहानी में अभी और भी भयंकर ट्विस्ट आने वाला है? फिलहाल के लिए आप ऐसी ही टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ।