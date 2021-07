Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: भवानी को डराएगा सई का भूत? आएगा भयंकर ट्विस्ट Bhavani will be scared of Sai's ghost in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: स्टार प्लस के सुपर-डुपर हिट सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' के अपकमिंग एपिसोड में भवानी के पैरों तले जमीन ही खिसकने वाली है। भवानी ये मान लेगी कि सई की मौत हो चुकी है।