Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: विराट की जिंदगी में एंट्री मारेगी नई लड़की, बिखर जाएगी सई की हंसती खेलती दुनिया A new girl in Virat's life in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: नील भट्ट (Neil Bhatt) और आएशा सिंह (Ayesha Singh) स्टारर सीरियल गुम है किसी के प्यार में जल्द ही नया ट्विस्ट आएगा। एक बार फिर से विराट से सई का भरोसा उठ जाएगा।